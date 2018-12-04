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İstanbul’da asker uğurlamasında “drift” yapıp havaya ateş açtılar

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İLGİNÇ HABERLER  | 04.12.2018 11:15 | Son Güncelleme

İstanbul’un çeşitli ilçelerinde asker uğurlayan magandalar, trafiği kestikleri yetmiyormuş gibi bir de havaya ateş açıp trafikte dakikalarca “drift” diye tabir edilen yanlama hareketi yaptı. Herkesin canını tehlikeye atan magandalar, o anları kaydedip bir de sosyal medyadan yayınladı. Polis ekipleri vatandaşlara korku dolu anlar yaşatan magandaları yakalamak için çalışma başlattı.

İstanbul’da asker uğurlamak için araçlarla sokağa çıkan magandalar yine ortalığı birbirine kattı. Eyüpsultan Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde bir grup otomobilli maganda, trafiğin yoğun olduğu akşam saatlerinde dakikalarca “drift” diye tabir edilen yanlama hareketi yaptı. Yolcu otobüslerinin de içinde olduğu uzun araç kuyruklarının oluşmasına neden olan magandalar, hiç kimseyi bir an olsun umursamadı. Tehlikeli gösterinin ardından magandalar kestikleri trafiği açıp konvoy halinde kornalara basarak ayrıldı.

Maltepe sahil yolu Turgut Özal Bulvarı üzerinde kaydedilen başka bir görüntüde ise, magandalar uğurlama öncesi mahalle arasında pompalı tüfekle havaya defalarca ateş açtı. Ardından araçlarına binen magandalar, sahil yolunda yine “drift” yaptı. O anları kaydeden magandalar bir de sosyal medyadan yayınladı.

ALTGEÇİDİ TRAFİĞE KAPATIP HAVAYA ATEŞ AÇTILAR

Avcılar Kuruçeşme Alt geçidi'nde kaydedilen diğer bir görüntüde ise yine asker uğurlamak için araçlarıyla sokağa çıkan magandalar, ilçenin en sık kullanılan alt geçidini trafiğe kapattı. Buradan kornalara basarak gürültü çıkartan magandalar ardından bir de havaya ateş açtı. Korku dolu o anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Maltepe ile Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yol kesip “drift” yapan ve havaya ateş açan magandaları yakalamak için çalışma başlattı.

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asker drift silah istanbul

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