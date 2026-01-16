İstanbul'da AVM'de kızlar arasında saç başa kavga! Ayırmak yerine izlediler

İstanbul’un Maltepe ilçesinde bulunan bir alışveriş merkezinin bahçe katında, henüz bilinmeyen bir nedenle kızlar arasında kavga çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, tekme ve yumrukların havada uçuştuğu bir arbedeye dönüştü.

KIZLAR ARASINDA KAGVA ÇIKTI, MERAKLA İZLEDİLER

Alışveriş merkezinde bulunan vatandaşlar büyük panik yaşarken, bazı kişiler yaşananları ayırmak yerine meraklı gözlerle izledi.

SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ

Kavga anları çevredeki vatandaşlardan biri tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde tarafların birbirine saldırdığı, çevrede bulunanların ise uzun süre müdahale etmediği görüldü.

Kavgaya karışan kişilerin durumu ve olayla ilgili herhangi bir işlem yapılıp yapılmadığına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.