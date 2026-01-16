Mynet Trend

İstanbul'da AVM'de kızlar arasında saç başa kavga! Ayırmak yerine izlediler

İçerik devam ediyor

İstanbul'un Maltepe ilçesinde bulunan bir alışveriş merkezinin bahçe katında kızlar arasında kavga çıktı. Çevredekiler ayırmak yerine merakla izlerken o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İstanbul’un Maltepe ilçesinde bulunan bir alışveriş merkezinin bahçe katında, henüz bilinmeyen bir nedenle kızlar arasında kavga çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, tekme ve yumrukların havada uçuştuğu bir arbedeye dönüştü.

İstanbul da AVM de kızlar arasında saç başa kavga! Ayırmak yerine izlediler 1

KIZLAR ARASINDA KAGVA ÇIKTI, MERAKLA İZLEDİLER

Alışveriş merkezinde bulunan vatandaşlar büyük panik yaşarken, bazı kişiler yaşananları ayırmak yerine meraklı gözlerle izledi.

İstanbul da AVM de kızlar arasında saç başa kavga! Ayırmak yerine izlediler 2

SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ

Kavga anları çevredeki vatandaşlardan biri tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde tarafların birbirine saldırdığı, çevrede bulunanların ise uzun süre müdahale etmediği görüldü.

İstanbul da AVM de kızlar arasında saç başa kavga! Ayırmak yerine izlediler 3

Kavgaya karışan kişilerin durumu ve olayla ilgili herhangi bir işlem yapılıp yapılmadığına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

İstanbul da AVM de kızlar arasında saç başa kavga! Ayırmak yerine izlediler 4

İstanbul da AVM de kızlar arasında saç başa kavga! Ayırmak yerine izlediler 5

