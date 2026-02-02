Mynet Trend

Bilime göre ömrü kısaltan 3 alışkanlık! Çoğu kişi farkında bile değil

Bilim insanlarına göre günlük hayatta yapılan bu 3 alışkanlık hücresel yaşlanmayı hızlandırıp ömrü ciddi bir şekilde kısaltıyor. Üstelik çoğu kişi bu alışkanlıkları farkında olmadan yapıyor...

Gökçen Kökden

Gerontoloji alanında yapılan son çalışmalar modern yaşamın konforlu olarak tanımlanan bazı davranışlarının insan ömründen çaldığını ortaya koydu. Üstelik bu 3 davranış sürekli olarak yapıldığında ömrü 10 yıl kadar kısaltabiliyor.

ÖLÜME GÖTÜREN SESSİZ TEHLİKE: HAREKETSİZ YAŞAM

Bilime göre ömrü kısaltan 3 alışkanlık! Çoğu kişi farkında bile değil 1

Harvard Tıp Fakültesi’nden Dr. I-Min Lee’ye göre hareketsiz yaşam metabolik sağlığı direkt olarak etkiliyor. Hatta uzun süre oturmak sigara kullanımıyla eşdeğer olarak görülüyor.

Uzun süre hareketsiz bir şekilde oturmak zamanla kalp damar yapısını bozuyor ve insülin direncini artırıyor. Bu iki sağlık sorunu ise ne yazık ki ölüme davetiye çıkartıyor.

ULTRA İŞLENMİŞ GIDALAR HÜCRE YAPISINI BOZUYOR

Bilime göre ömrü kısaltan 3 alışkanlık! Çoğu kişi farkında bile değil 2

Londra Imperial College bünyesinde yürütülen çalışmalara göre, ultra işlenmiş gıdalar vücutta yoğun inflamasyona neden oluyor. Ultra işlenmiş gıdalar, besin değeri düşük; raf ömrünü uzatmak, tadı–dokuyu güçlendirmek için çok sayıda katkı maddesi (emülgatör, aroma verici, renklendirici, koruyucu vb.) içeren endüstriyel ürünlerdir. Gazlı içecekler, hazır fırın ürünleri,soslar, hazır kahvaltılıklar, şekerlemeler bu listenin başında yer alıyor.

Epidemiyolog Dr. Kiara Chang, bu tür gıdalar DNA onarım mekanizmalarını bozuyor ve hücrelerin biyolojik ömrünü kısaltıyor.

YETERSİZ UYKU ORGAN HASARINA NEDEN OLUYOR

Bilime göre ömrü kısaltan 3 alışkanlık! Çoğu kişi farkında bile değil 3

Uykusuzluğun ne kadar zor olduğunu yaşayan herkes bilir. Uykusuz kalmak aslında sadece zihni yormuyor aynı zamanda organları da içten çökertiyor.Kaliforniya Üniversitesi Berkeley kampüsünde yapılan nörobilim araştırmaları, kronik uykusuzluğun bağışıklık sistemini zayıflattığını ve kalp-damar sağlığını bozduğunu ortaya koydu. Uzmanlara göre düzenli olarak 6 saatin altında uyumak nörolojik yıkıma neden olabiliyor.

