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İstanbul'da can pazarı! Ekipler onlarca kişiyi kurtarmak için teyakkuza geçti!

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GÜNDEM  | 03.03.2019 03:28 | Son Güncelleme

Güngören'de 5 katlı bir binanın girişinde bulunan elektrik panosunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri binada yaşayan aralarında kadın ve çocuklarında olduğu 22 kişiyi itfaiye merdiveniyle tahliye etti. Yangın sonrası 2 kişi hastaneye kaldırılırken, 20 kişi de ayakta tedavi edildi.

İstanbul'da can pazarı! Ekipler onlarca kişiyi kurtarmak için teyakkuza geçti!

Güngören Genç Osman Mahallesi, Dündar Sokakta bulunan 5 katlı bir binanın girişinde bulunan elektrik panosunda akşam saat 21:00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Bina sakinleri oturdukları apartmanın girişinden alevlerin yükseldiğini görünce korku dolu anlar yaşadı. Mahalle sakinleri durumu hemen itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, olay yerine de çok sayıda ambulans sevk edildi. Polis ekiplerinin de sokakta önlem aldığı görüldü.

22 KİŞİ MERDİVENLE TAHLİYE EDİLDİ

İtfaiye ekipleri bina girişinde yanan elektrik panosunu söndürürken, üst katlarda panik yapan aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu 22 kişi itfaiye merdiveniyle tahliye edildi.

Tahliye edilenler arasında bulunan 2 kişi ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, diğer 20 kişide ayakta tedavi edildi. İtfaiye ekipleri yangını tamamen söndürerek soğutma çalışması yaptı.

İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, polis ekiplerinin de olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi. (DHA)


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Güngören yangın istanbul

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