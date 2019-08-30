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İstanbul'da çocuğa otobüs kullandıran şoför yakalandı

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HABER  | 30.08.2019 22:38 | Son Güncelleme

Bağcılar’da trafikte seyrettiği esnada otobüsü çocuğa kullandıran sürücü, sivil trafik polisi tarafından yakalandı. Ehliyetine el konulan sürücüye 343 lira idari para cezası kesildi.

Bağcılar’da belediye otobüsü seferini yaptığı esnada bir yolcunun cep telefonu ile kayda aldığı görüntüler "Bu kadarına da pes" dedirtti. Trafikte seyir halinde olan otobüs sürücüsü, direksiyonu çocuğa vererek aracı kullandırttı.

Dakikalarca bu şekilde giden sürücü bir de cep telefonuyla oynayıp trafiği tehlikeye düşürdü. Hem kendi hem çocuğun hem sürücüleri hem de yolcuların canını tehlikeye atan sürücü için polis ekipleri harekete geçti.

EHLİYETİNE EL KONULARAK PARA CEZASI KESİLDİ

Görüntülerin medyaya yansımasının ardından çalışma başlatan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliği görevlileri, otobüsün plakasını tespit etti.

Sürücüsünün de H.K. olduğunu belirleyen polis, adresini belirlediği şahsı yakaladı. Şubeye götürülen sürücüye, (Seyir Halinde Cep Telefonu Kullanmak) maddesinden 235 lira, (Trafik Güvenliği Ve Düzeni İle İlgili Diğer Yasak Ve Kurallara Uymamak) maddesinden de 108 lira olmak üzere toplamda 343 lira idari para cezası kesti.

Ayrıca şahsın sürücüsü belgesi, “Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları ile Muayenelerine Dair Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda sağlık şartları gereğince ilgili sağlık kuruşuna sevki yapılarak geçici olarak geri alındı.

2 YILA KADAR HAPİSLE YARGILANACAK

Şubede işlemleri tamamlanan sürücü, "Ulaşım araçlarını kişilerin hayat, sağlık veya mal varlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare eden kişi, 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır" maddesine adli işlem yapılmak üzere Bağcılar Polis Merkezi'ne teslim edildi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bağcılar trafik OTOBÜS şoför Çocuk

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