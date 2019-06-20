İstanbul'da dehşet anları! 12 yaşındaki çocuk parkta oynarken elektrik akımına kapılıp öldü!

Olay Çarşamba akşamı saat 20.15 sularında Eyüpsultan Güzeltepe Mahallesi Hüseyin Aksoy Parkında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Onur Bağlan (12), oyun oynadığı sırada aydınlatma direğine dokununca elektrik akımına kapıldı. 12 yaşındaki çocuk, bir anda yüzünün üstüne yere yığıldı. Bağlan’ın yere yığıldığını gören arkadaşları durumu parkta spor yapan kadınlara haber verdi. Bunun üzerine çocuğun bulunduğu yere gelen Şadiye Defterli, Onur’un bacağından tuttu. Ancak elektrik Defterli’yi de geri fırlattı. Bunun üzerine diğer kadınlarla birlikte, 12 yaşındaki Onur’u spor ayakkabılarından tutarak akımdan kurtardılar. Ağzı beyaz kanlar ve köpük içinde kalan çocuğa suni teneffüs yaptılar. Olayı duyan ailesi ve mahalleli sinir krizi geçirdi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından küçük Onur’u hastaneye kaldırdı. Ancak 12 yaşındaki Onur, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay yerine sevk edilen polis olay yerinde incelemeler yaptı.