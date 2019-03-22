Mynet Trend

İstanbul'da gece yarısı korku dolu anlar! 10 kişi kurtarıldı

sesamos sesamos
YAŞAM  | 22.03.2019 06:34 | Son Güncelleme

İstanbul Beylikdüzü'nde gece saatlerinde 5 katlı bir binanın zemin katındaki dairede yangın çıktı. Yükselen dumanlar nedeniyle üst katlarda mahsur kalan 2'si çocuk 10 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

İstanbul'da gece yarısı korku dolu anlar! 10 kişi kurtarıldı

Yakuplu Mahallesi'nde 96. Sokak'ta bulunan 5 katlı bir binanın zemin katındaki dairede gece saat 01.30 sıralarında yangın çıktı. Daireden dumanların yükseldiğini gören bina sakinleri önce komşularını uyandırdı, sonra da durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

MAHSUR KALANLAR KURTARILDI

İhbar üzerine olay yerine gelen İGDAŞ ekipleri, herhangi bir olumsuzluğa karşı doğalgazı keserken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yükselen dumanlar nedeniyle üst katlarda mahsur kalan 2'si çocuk 10 kişi itfaiye erlerince merdiven yardımıyla tek tek kurtardı. Dairede çıkan yangını kontrol alan ekipler, duman tahliyesi ve soğutma çalışması yaptı. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye tarafından kurtarılan vatandaşlara olay yerindeki ambulanslarda ilk müdahale yapıldı.

24

Dumandan etkilenen 1'i çocuk 3 kişi çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastaneye kaldırılan kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken, dairede hasar oluştu.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

(DHA)

PARTNERÜnlü yıldız çöp atmaya iç çamaşırıyla gidince...Ünlü yıldız çöp atmaya iç çamaşırıyla gidince...
6 seçimi boykot ettiler! İstediklerini aldılar6 seçimi boykot ettiler! İstediklerini aldılar
'Bu arabada ne işim var, hatırlamıyorum''Bu arabada ne işim var, hatırlamıyorum'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Beylikdüzü yangın

En Çok Okunan Trend Haberler

Ekrem İmamoğlu'ndan Turgay Güler'e gönderme

Ekrem İmamoğlu'ndan Turgay Güler'e gönderme

Muharrem İnce'nin mitinginde ilginç anlar! 'CHP'nin başına geçecek misin?' sorusuna yanıt

Muharrem İnce'nin mitinginde ilginç anlar! 'CHP'nin başına geçecek misin?' sorusuna yanıt

'Onları birlikte olurken perdenin arkasından gördüm'

'Onları birlikte olurken perdenin arkasından gördüm'

Facebook kullananlar dikkat! Resmi açıklama geldi

Facebook kullananlar dikkat! Resmi açıklama geldi

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Üzüm asmasına kızdı 10 günde yaptı! Gören şaşıp kalıyor

Üzüm asmasına kızdı 10 günde yaptı! Gören şaşıp kalıyor

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Antalya'da liseli dehşeti! İşkence 6 dakika 53 saniye sürdü

Antalya'da liseli dehşeti! İşkence 6 dakika 53 saniye sürdü

Taksim'de 'pes' dedirten görüntü! Böyle yakalandı

Taksim'de 'pes' dedirten görüntü! Böyle yakalandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
6 seçimdir sandıklara gitmeyen Kuşu'da seçim heyecanı

6 seçimi boykot ettiler! İstediklerini aldılar

Kaçakları taşırken kaza yapan sürücü, 'Bu arabada ne işim var, hatırlamıyorum' dedi

'Bu arabada ne işim var, hatırlamıyorum'

Suç makinesi bu sefer kaçamadı!

Suç makinesi bu sefer kaçamadı!

Ferhat Göçer klip çekiminde kaza geçirdi!

Ferhat Göçer klip çekiminde kaza geçirdi!

Gören şaşkına döndü! 'İlk kez şahit olduk'

Gören şaşkına döndü! 'İlk kez şahit olduk'

Deniz Akkaya, Seren Serengil hakkında tedbir kararı aldırdı

Deniz Akkaya'dan Seren Serengil'e büyük darbe!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.