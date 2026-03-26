YEMEK

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Keşfet

İstanbul'da gerçek Çibörek nerede yenir? 1965'ten beri değişmeyen lezzet durağı: "Meşhur Çibörekçi"

​İstanbul’da hamur işi denilince akla ilk gelen efsanelerden biri şüphesiz çibörektir. Ancak incecik hamuru, pofuduk görüntüsü ve ilk ısırıkta damakları şenlendiren o meşhur bol sulu iç harcını hakkıyla yapan yer bulmak her zaman kolay olmaz. Eğer siz de "Gerçek çibörek nerede yenir?" diye soranlardansanız, rotanızı Fatih Şehremini'ye çevirmenin vakti geldi!

Cansu Çamcı

1965 yılından bu yana kalitesinden ve lezzetinden ödün vermeyen Meşhur Çibörekçi, yarım asrı aşan tecrübesiyle misafirlerine adeta bir lezzet şöleni sunuyor.

YARIM ASIRLIK USTALIK: 1965'TEN GÜNÜMÜZE GELEN GELENEK

Fast-food kültürünün her yanı sardığı günümüzde, geleneksel Türk mutfağının en özel tatlarından birini ilk günkü özenle hazırlamak büyük bir ustalık gerektiriyor. Esengül Kocaman öncülüğünde, 1965 yılından beri aynı adreste hizmet veren Meşhur Çibörekçi, bu ustalığın İstanbul'daki en canlı kanıtı. Yılların getirdiği tecrübe, hazırlanan her bir çibörekte kendini belli ediyor.

GERÇEK ÇİBÖREĞİN SIRRI NE?

Peki, Meşhur Çibörekçi'yi diğerlerinden ayıran ve müdavim yaratan özellikler neler?

İncecik Hamur: Çiböreğin en önemli özelliği hamurunun yağı çekmemesi ve incecik açılmasıdır. Burada hamur tam da olması gerektiği gibi çıtır çıtır ve hafif.
Bol Sulu İç Harç: Orijinal çibörek tarifinin altın kuralı, ısırıldığında içindeki lezzetli et suyunun akmasıdır. Meşhur Çibörekçi, bu konuda adeta bir ustalık dersi veriyor.
Katkısız ve Taze Malzemeler: Her gün taptaze hazırlanan malzemelerle, anne eli değmiş gibi özenli ve sıcak bir sunum yapılıyor.

FATİH ŞEHREMİNİ'DE BİR LEZZET KLASİĞİ

Sadece semt sakinlerinin değil, İstanbul'un dört bir yanından gelen lezzet avcılarının da uğrak noktası olan bu tarihi mekan, misafirlerine sıcak ve unutulmaz bir deneyim vaat ediyor. Öğle arasında hızlı ama lezzetli bir kaçamak yapmak veya hafta sonu ailenizle geleneksel bir ziyafet çekmek isterseniz, bu tarihi durağı mutlaka keşfetmelisiniz.

Siz de gerçek çiböreğin farkını hissetmek ve bu tarihi lezzet mirasına ortak olmak için aşağıdaki iletişim bilgilerinden mekana ulaşabilirsiniz:

Meşhur Çibörekçi İletişim ve Adres Bilgileri

Adres: Şehremini Küçük Saray Meydanı Cd. No:21/b 34104 Fatih / İstanbul
Rezervasyon ve Bilgi (1): 0535 975 10 95
Rezervasyon ve Bilgi (Esengül Kocaman): 0532 346 79 58
Kuruluş: 1965

Şimdi keşfedin, İstanbul'un göbeğinde gerçek çiböreğin farkını hissedin!

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.