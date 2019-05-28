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İstanbul'da iğrenç olay! Pencereye tırmanıp öptü

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 28.05.2019 10:46 | Son Güncelleme

İstanbul Maltepe'de yüzde 90 zihinsel engelli genç kızı evinde cam kenarında müzik dinlediği sırada pencereye tırmanarak öptüğü ve cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen şüpheli E.Y. “cinsel saldırı” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Taciz anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Maltepe’de 26 Mayıs 2019 tarihinde sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, yüzde 90 zihinsel engelli H.N.Ç.(19) isimli genç kız, evinde camın önünde müzik dinliyordu. Bu sırada aracıyla evin önüne gelen E.Y.(40), pencereden dışarıya bakan mağdureye önce laf attı. Ardından genç kıza cinsel organının gösteren şahıs, daha sonra evin kömürlük kısmından tırmanarak genç kızı öperek tacizde bulundu.

ANNESİ ŞİKAYETÇİ OLDU

Olayın ardından zihinsel engelli genç kızın annesi G.Ç., polise başvurdu. Evin önüne tanımadığı bir şahsın geldiğini, camın kenarında bulunan kızını öptüğünü ve cinsel saldırıda bulunduğu iddia ederek şikayetçi olduğunu söyledi.

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Şikayet üzerine polis ekipleri şüpheli E.Y.’yi yakalamak için çalışma başlattı. Olay yeri kamera görüntülerini inceleyen polisler, şüphelinin aracını ve yerini tespit etti. Ardından E.Y. yakalanarak gözaltına alındı.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi. Savcılık sorgusunun ardından tutuklama talebiyle Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen E.Y., “cinsel saldırı” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan şüpheli E.Y. hakkında “kasten öldürme” den suç kaydı olduğu öğrenildi.

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TACİZ ANI KAMERADA

Şüpheli E.Y.’nin engelli genç kıza cinsel saldırıda bulunduğu anlar ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, şahıs arabayla sokağa geliyor. Genç kıza el kol hareketi yapan şahıs bir ara cinsel organının kıza gösteriyor. Ardından şahıs pantolonunu düzelterek sokaktan ayrılıyor.

(İHA)

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