İstanbul'da ilginç anlar! Polis kamyonu görünce böyle anons etti: Nereye böyle

Şişli’de Piyalepaşa Bulvarı üzerinden Okmeydanı istikametine giden bir kamyon şoförü, kasasına iple metrelerce yükseklikte kağıt yığını bağladığı araçla trafikte kazaya davetiye çıkardı.
'NEREYE BÖYLE'
Metrelerce yükseklikte kağıt istiflediği kamyon ile yola devam eden sürücüye trafik polisi önce kamyonet plakasını söyleyerek, sonra da ‘Nereye böyle’ diyerek anons yaptı.
Polis aracının anonsuna aldırış etmeyen sürücü, E-5 karayolundan Haliç Köprüsü'nden geçerek Fatih istikametine doğru yoluna devam etti.
Kendisinin ve çevresindeki diğer sürücülerin güvenliğini tehlikeye atan sorumsuz sürücü, bir vatandaş tarafından kaydedildi. (İHA)
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