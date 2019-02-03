İstanbul'da ilginç anlar! Polis kamyonu görünce böyle anons etti: Nereye böyle

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İLGİNÇ HABERLER  | 03.02.2019 10:15 | Son Güncelleme

Şişli’de bir kamyon şoförü, kasasına metrelerce yükseklikte kağıt yığını bağladığı aracıyla trafikte adeta kazaya davetiye çıkardı. Kendisinin ve çevredeki diğer sürücülerin hayatını tehlikeye atan kamyon sürücüsüne trafik polisinin ‘Nereye böyle’ diyerek anons yapması dikkat çekti.

İstanbul'da ilginç anlar! Polis kamyonu görünce böyle anons etti: Nereye böyle

Şişli’de Piyalepaşa Bulvarı üzerinden Okmeydanı istikametine giden bir kamyon şoförü, kasasına iple metrelerce yükseklikte kağıt yığını bağladığı araçla trafikte kazaya davetiye çıkardı.

'NEREYE BÖYLE'

Metrelerce yükseklikte kağıt istiflediği kamyon ile yola devam eden sürücüye trafik polisi önce kamyonet plakasını söyleyerek, sonra da ‘Nereye böyle’ diyerek anons yaptı.

Polis aracının anonsuna aldırış etmeyen sürücü, E-5 karayolundan Haliç Köprüsü'nden geçerek Fatih istikametine doğru yoluna devam etti.

Kendisinin ve çevresindeki diğer sürücülerin güvenliğini tehlikeye atan sorumsuz sürücü, bir vatandaş tarafından kaydedildi. (İHA)


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Anahtar Kelimeler:
Şişli E-5 kamyon polis

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Memleket üçüncü dünya ülkesine doğru hızla gidiyor kural yok yasa yok
tekintaş efendi 1. dünyü ülkesiydik sanki, demekki akparti ülkeye sınıf atlatmış senin dedeğene göre
ne sorumsuz ne vurdumduymaz bir millet olduk saygın bir nesilden nerelere geldik
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