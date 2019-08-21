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İstanbul'da ilginç görüntü! Bozuk sileceği ipi çekerek kontrol ettiler

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 21.08.2019 15:16 | Son Güncelleme

İstanbul'da yağmur altında ilerleyen otomobilin bozuk sileceklerinin araç içindekiler tarafından iple kontrol edilmesi ilginç görüntüler oluşturdu.

İstanbul Anadolu yakasında bugün çekildiği belirtilen görüntü sosyal medyada kısa sürede yayıldı.

Görüntülerde yağmur altında hızla ilerleyen otomobilin bozuk sileceklerinin arka koltukta oturanlar tarafından iple çekilerek kontrol edildiği görülüyor.

Sürücü bu sayede önünü görebiliyor. O anlar aynı yolda ilerleyen başka bir sürücü tarafından görüntülendi.


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Anahtar Kelimeler:
silecek araç yağmur istanbul sosyal medya

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
trafik canavarı . kimsenin canını yakmasa bari
Başka ülkede yaşayamam ;D
çok güldüm yüzünüde kapıyo adam kıyamam yaa :))
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