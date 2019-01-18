İstanbul'da 'karne' yoğunluğu! Trafik durma noktasında

2018-2019 Eğitim Öğretim yılı birinci dönem yarıyıl tatili bugün karnelerin dağıtılmasıyla başladı. Milyonlarca öğrenci bugün karnelerini alarak 15 günlük sömestr tatiline çıktı. Tatil nedeniyle akşam saatlerinde İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşandı. Yoğunluk nedeniyle araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Yoğunluk Haritası saat 17.30 sıralarında trafik yoğunluğunu yüzde 60'a olarak gösterdi. TEM ve D-100 karayolunda trafik durma noktasına geldi.

ATATÜRK HAVALİMANI DOLDU TAŞTI

Milyonlarca öğrencinin karnelerini almasının ardından bugün başlayan sömestir tatili nedeniyle seyahate çıkanlar, Atatürk Havalimanı'nda yoğunluğa neden oldu. Karnelerini alıp aileleriyle birlikte havalimanına gelen öğrenciler, gidecekleri yurt dışı ve yurt içi tatil merkezlerinde 15 günlük tatilin tadını çıkaracaklarını ifade ettiler.

Atatürk Havalimanı'nda iç hatlar ve dış hatlar terminallerinde öğle saatlerinde, bugün başlayan sömestir tatilinin de etkisiyle yoğunluk görüldü. Terminal giriş noktalarında, check-in kontuarları ve pasaport kontrol noktalarında hareketlilik yaşandı. Yetkililer pasaport noktalarında yoğunluk yaşanmaması için tüm bankoları açık tuttu.

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