İstanbul’da küçük kız motosikletin altında kalmaktan kıl payı kurtuldu

Fatih Hırka-i Şerif Mahallesi Balipaşa Caddesi üzerinde geçtiğimiz Cumartesi günü saat 18.00 sıralarında motosiklet sürücüsü Yalçın M., iş yerinden çıkarak evine doğru seyretmeye başladı. Bir süre sonra caddeye giren sürücünün önüne, arkasını dönüp koşmaya başlayan Suriye uyruklu küçük bir kız çıktı.
AĞABEYİ AZARLAYINCA GÖZYAŞLARINA BOĞULDU
Yola atlayan kızı dikkati sonucu son anda fark eden sürücü frene basarak durmayı başardı ancak hafifçe dokunduğu kız büyük korku yaşadı. Ezilmekten son anda kurtulan küçük kız, panikle yol kenarına kaçtı. Burada da ağabeyinin azarladığı minik kız ağlamaya başladı. Motosiklet sürücüsü ise kızın ağabeyini uyararak yoluna devam etti. Yürekleri ağza getiren o anlar ise motosikletlinin kask kamerasına yansıdı.
(İHA)
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