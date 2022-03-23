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İstanbul'da pitbull dehşeti! Canını zor kurtardı

23.03.2022 19:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'un Güngören ilçesinde ağızlıksız gezen pitbull cinsi köpek, yoldan geçen bir vatandaşı bacağından ısırdı. Çığlıklar içinde kalan vatandaş canını zor kurtarırken, yaşanan korku dolu anlar ise kameraya yansıdı.

İstanbul'da pitbull dehşeti! Canını zor kurtardı

Olay, öğlen saatlerinde Güngören’de yaşandı. Türkiye'de yasaklı türler olarak belirlenen, pitbull cinsi bir köpek ağızlıksız bir şekilde gezdirilirken, sokakta genç bir vatandaşa saldırarak bacağından ısırdı.

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VATANDAŞLAR ZOR KURTARDI

Köpeğin ısırdığı genç acı içinde köpekten kurtulmaya çalışırken, gencin yardımına vatandaşlar koştu.

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Bir vatandaş köpeği ayağının arasına alarak genci kurtarmaya çalıştı.

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Köpeği tutan şahıs sayesinde kurtarılan genç, olayı şans eseri küçük sıyrıklarla atlatırken, yaşanan o dehşet anları kameraya yansıdı.

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