İstanbul'da pitbull dehşeti! Canını zor kurtardı

Olay, öğlen saatlerinde Güngören’de yaşandı. Türkiye'de yasaklı türler olarak belirlenen, pitbull cinsi bir köpek ağızlıksız bir şekilde gezdirilirken, sokakta genç bir vatandaşa saldırarak bacağından ısırdı.

VATANDAŞLAR ZOR KURTARDI

Köpeğin ısırdığı genç acı içinde köpekten kurtulmaya çalışırken, gencin yardımına vatandaşlar koştu.

Bir vatandaş köpeği ayağının arasına alarak genci kurtarmaya çalıştı.

Köpeği tutan şahıs sayesinde kurtarılan genç, olayı şans eseri küçük sıyrıklarla atlatırken, yaşanan o dehşet anları kameraya yansıdı.



