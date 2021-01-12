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  4. İstanbul'da sağanak yağış! Silivri'de bazı iş yerlerini su bastı

İstanbul'da sağanak yağış! Silivri'de bazı iş yerlerini su bastı

12.01.2021 23:26 | Son Güncelleme:
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İstanbul'da etkili olan şiddetli yağış nedeniyle Silivri'de bazı iş yerlerini su bastı.

Kent genelinde akşam saatlerinde başlayan sağanak, etkisini sürdürüyor.

Şiddetli yağış nedeniyle Silivri'de Piri Mehmet Paşa Mahallesi, Şerif Sokak'ta su birikintisi oluşurken bazı dükkanları da su bastı.

İş yerini su basan esnaf Ümit Şeral, İSKİ'ye çağrıda bulunmak istediğini ifade ederek, "Yağmur yağdığı zaman iş yerlerimiz, dükkanlarımız bu hale geliyor. Esnafa kulak versinler, halimizi görüyorsunuz iki saattir yağan yağmur iş yerlerimizi bu hale getirdi. Cadde ve sokaklar felç olmuş bir halde yetkililerden gerekeni yapmalarını rica ediyorum." dedi.

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Silivri Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi ve Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri de ilçede çalışmalarını sürdürüyor. (AA)

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