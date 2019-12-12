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İstanbul'da sahte bebekle dilenen dilenci zabıtaları şoke etti

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TÜRKİYE GÜNCEL  | Son Güncelleme

Pendik'te dilencilere yönelik çalışma yapan zabıta ekipleri karşısına çıkan manzarayla şaşkına döndü. Kumaştan yaptığı sahte bebekle dilenerek insanların duygularını istismar eden kadın dilenci zabıta tarafından yakalandı. "Açız" yazısı ve sahte bebekle dilenen kadın zabıta merkezine götürülerken, sahte bebeğin görüntüsü şaşkına çevirdi.

İnsanların duygularını sömüren dilencilerin yaptığı akıl almaz taktiklere her gün bir yenisi daha ekleniyor. Pendik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri bölgede insanların duygularını istismar eden dilencilere yönelik çalışma yaptı.

Pendik Yenişehir Mahallesi'nde üstüne astığı "Açız" yazısı ve bebekle dilenen bir kadını gören ekipler hemen harekete geçti.

Kadını yakalayan ekipler Pendik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne götürmek üzere kadının minibüse bindirdi.

EKİPLER ŞAŞKINA DÖNDÜ

Bu sırada bebeği kadının kucağından alan ekipler, karşılaştıkları manzara karşısında şaşkına döndü.

Kadının kucağında bebek diye taşığıdı şeyin kumaştan yapılmış sahte bebek olduğunu gören ekipler adeta şok oldu.İnsanların duygularını bu şekilde istismar eden kadına tepki gösteren zabıta görevlileri , dilenci kadına zabıta merkezine götürdü.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
istanbul dilenci zabıta sahte bebek

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Okuyucu Yorumları 18 yorum
Para vermeyeceksiniz tek çare bu.
Onlara para veren aptallar düşünsün.
maden aç.bir adet simit verilebilir,en azından simitciye para gider
Ne diyelim Yüce Rabbim affetsin. Umarım rabbimin adıyla insanları kandırıyorum duygularından istifade ediyorum gibi bir aldanış içinde değildir. Umarım ki sadece kanını doyuracak kadar bir niyet ile bu yola çaresiz kaldığı için başvurmuştur. Yoksa zor işi.
@bpshell_2019 , senin gibi saflar oldukca bu şarlatanlar devam eder milleti dolandırmaya.
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