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İstanbul'da 'tırnakçılık' yapan İran uyruklu iki kişi yakalandı

mustafa.saygin mustafa.saygin
YAŞAM  | 10.09.2019 13:48 | Son Güncelleme

İstanbul'da 'Türk parasını tanıma bahanesiyle' yanlarına yaklaştıkları üniversiteli gencin 600 lirasını 'tırnakçılık' yöntemiyle çalan İran uyruklu iki kişi polis tarafından yakalandı

İstanbul'da 'tırnakçılık' yapan İran uyruklu iki kişi yakalandı

Pendik, Esenyalı mahallesinde 30 Ağustos 2019 tarihinde saat 13.45 sıralarında meydana gelen olay polis kayıtlarına göre şöyle gelişti: Üniversite öğrencisi olduğu öğrenilen H.İ.(23)'ün yanına otomobilleriyle yaklaşan ve kendilerini İran'lı turist olarak tanıtan iki kişi 'Türk parasını tanımak istiyoruz' dedi. Turist sandığı kişilere yardımcı olmak için cebindeki toplam bin lirayı çıkaran H.İ. onlara tek tek tanıtmaya başladı. Bu sırada paraları gencin elinden tanıma bahanesiyle alan şüpheliler, 'tırnakçılık' yaparak 600 lirayı alıp, fark ettirmeden 400 lirayı geri verdi. Şüphelilerin olay yerinden ayrılmasının ardından kendisine geri verilen paraları sayan H.İ. hırsızlığı fark ederek durumu polise bildirdi.

Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis hırsızlığın güvenlik kameraları görüntülerine ulaştı. Görüntülerde iki kişinin H.İ.'nin yanına yaklaştığı ve bir süre sonra ayrıldıkları görüldü.

GÖZALTINA ALINDILAR

Polis kamera görüntülerinden şüphelilerin kullandığı otomobilin plakasına ulaştı. Sahte kimlikle kiralandığı öğrenilen otomobilin izi Aksaray, Vatan caddesi üzerinde bulundu. Operasyon yapan polis ekipleri şüpheliler Majit E.(55) ile Mohammet A.(54)'ü gözaltına aldı. Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen İran uyruklu şüpheliler Majit E. ile Mohammet A. işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
tırnakçılık İRAN türk parası

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