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İstanbul'da yakalanan BAE casusu, cezaevinde intihar etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.04.2019 09:18 | Son Güncelleme

BAE için çalıştığı iddiasıyla 10 gün önce "askeri, siyasi ve uluslararası casusluk" suçlarından tutuklanan şüphelilerden biri, kaldığı cezaevinde yaşamına son verdi.

İstanbul'da yakalanan BAE casusu, cezaevinde intihar etti

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) için çalıştığı iddiasıyla 10 gün önce "askeri, siyasi ve uluslararası casusluk" suçlarından tutuklanan şüphelilerden biri intihar etti.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, BAE için casusluk faaliyeti yürüttüğü iddiasıyla yakalanan ve 19 Nisan'da tutuklanan iki şüpheliden biri, cezaevinde kendini astı.

Silivri Cezaevi'nde intihar eden tutuklu, "siyasi ve askeri casusluk" ile "uluslararası casusluk" suçlarından tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
BAE Silivri Cezaevi

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Okuyucu Yorumları 10 yorum
Çocuklara istismar da bulunanlardan da aynı hareketi bekliyoruz.
Cımhuriyet döneminde Aramızı açtılar dediğiniz Arap kardeşleriniz değil mi bunlar,
ötene kadar yaşatmalıydık
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