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İstanbul'daki 5.8 büyüklüğündeki deprem sonrası Valiliğe 5 bin 253 riskli bina ihbarı yapıldı

mustafa.saygin mustafa.saygin
GÜNDEM  | 03.10.2019 11:18 | Son Güncelleme

İstanbul'da meydana gelen depremin ardından İstanbul Valiliğine, vatandaşlar ve resmi kurumlar tarafından 5 bin 253 riskli bina ihbarı iletildi.

İstanbul'daki 5.8 büyüklüğündeki deprem sonrası Valiliğe 5 bin 253 riskli bina ihbarı yapıldı

26 Eylül'de Marmara Denizi'nin Silivri açıklarında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkililerince il genelinde yürütülen hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

SAHADA İNCELEMELER DEVAM EDİYOR

Bina ve kritik tesislerin hasar tespitini yapmak, acil yıktırılması gereken binaları belirlemek amacıyla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne bağlı 360 görevli, 180 ekip halinde sahada incelemelerini sürdürüyor.

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5 BİNİN ÜZERİNDE İHBAR

Ekipler, çalışmalar kapsamında bugüne kadar kamu yapıları, konut ve iş yerlerinde incelemelerde bulundu.

İstanbul Valiliğine ise vatandaşlar ve resmi kurumlar tarafından 5 bin 253 riskli bina ihbarında bulunuldu. Gelen ihbarların 4 bin 972'si vatandaşlardan, 221'i okullardan, 12'si hastanelerden, 48'i ise diğer kamu kurumlarından iletildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hasar tespiti için bildirilen eğitim binalarından 179'unda yürütülen incelemeler tamamlandı. Çalışmalarda 134 okulun hasarsız, 30 okulun az hasarlı, 15 okulun ise ağır hasarlı olduğu tespit edildi.

Eğitim binalarının 42'sinin ise incelemesi devam ediyor.

Hastanelerin 8'inin hasarsız, 2'sinin az hasarlı, 2'sinin de ağır hasarlı olduğu belirlendi.

Diğer kamu kurumlarına ait 35 binanın hasarsız, 7 binanın az hasarlı, 4 binanın ağır hasarlı olduğu tespit edildi. 2 binada inceleme devam ediyor.

189 BİNANIN AĞIR HASARLI OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Vatandaşlar tarafından iletilen ihbarlardan 2 bin 179 binanın hasarsız, 739 binanın az hasarlı, 189 binanın ise ağır hasarlı olduğu belirlendi. Deprem kaynaklı olmayan hasarlı 651 bina olduğu anlaşıldı.

Vatandaşların ihbar ettiği diğer riskli binalarla ilgili incemeler sürüyor.

Kaynak: AA

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