İstanbul'daki 5.8 büyüklüğündeki deprem sonrası Valiliğe 5 bin 253 riskli bina ihbarı yapıldı

26 Eylül'de Marmara Denizi'nin Silivri açıklarında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkililerince il genelinde yürütülen hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

SAHADA İNCELEMELER DEVAM EDİYOR



Bina ve kritik tesislerin hasar tespitini yapmak, acil yıktırılması gereken binaları belirlemek amacıyla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne bağlı 360 görevli, 180 ekip halinde sahada incelemelerini sürdürüyor.

5 BİNİN ÜZERİNDE İHBAR



Ekipler, çalışmalar kapsamında bugüne kadar kamu yapıları, konut ve iş yerlerinde incelemelerde bulundu.

İstanbul Valiliğine ise vatandaşlar ve resmi kurumlar tarafından 5 bin 253 riskli bina ihbarında bulunuldu. Gelen ihbarların 4 bin 972'si vatandaşlardan, 221'i okullardan, 12'si hastanelerden, 48'i ise diğer kamu kurumlarından iletildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hasar tespiti için bildirilen eğitim binalarından 179'unda yürütülen incelemeler tamamlandı. Çalışmalarda 134 okulun hasarsız, 30 okulun az hasarlı, 15 okulun ise ağır hasarlı olduğu tespit edildi.