İstanbul'daki korkunç olayda yeni gelişme! Okurken kanınız donacak

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre Avcılar'da 5 Şubat 2019 tarihinde meydana gelen olay şöyle oldu:

Emre Ç. ayrılmak isteyen kız arkadaşı Rabia K.'yı 'Sana bir sürprizim var" diyerek çalıştığı iş yerine götürdü. Emre Ç. önce Rabia K.'nın gözlerini kapattı, ardından da ellerini, ayaklarını falçatayla yaraladı, boğazını kesti. Emre Çiçek dışarı çıkarak bir süre sonra yanında Yunus K. (25) ile geri geldi. Yunus K., 'Beni bu işe karıştırma, kimseye bir şey söylemem" dedi ve olay yerinden ayrıldı.

Emre Ç. öldüğünü düşündüğü Rabia K.'yı bir çuvala koyarak göl kenarına attı, üzerinden araçla geçti. Ardından eve giden Emre Ç., ailesine "Acil olarak evden uzaklaşın, sevdiğim kıza zarar verdim" diyerek tekrar evden ayrıldı. Ç.'nin babası Ali Ç. de Esenyurt Asayiş Büro Amirliği'ni arayarak durumu anlattı ve Rabia K.'nın hayatından endişe ettiğini söyledi.

Polisler Rabia K.'nın evine gitti baba Şerif K. da kızının Emre Ç. ile birlikte olduğunu bildiğini ancak kızının telefonuna ulaşamadıklarını söyledi. Emre Ç. 6 Şubat 2019 günü saat 03.20'de Esenler Otogar Polis Merkezi'ne giderek teslim oldu, olayı anlattı.