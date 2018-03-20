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İstanbul'daki sosyetik davette tuvalette sevişme skandalı!

MAGAZİN HABERLERİ  | 20.03.2018 11:21 | Son Güncelleme

Kaybedenler Kulübü Yolda filmindeki tuvalette sevişme sahnesi dillerde. Ancak benzer bir olay geçen hafta sosyetik bir davette de yaşandı

İstanbul'daki sosyetik davette tuvalette sevişme skandalı!

Kaybedenler Kulübü galasındaki sevişme iddiasından sonra yeni bir bomba daha gündeme düştü. Sosyetik bir davette yaşanan bu olayı Hürriyet gazetesinden Ömür Gedik yazdı...

İşte detaylar

"Nejat İşler’in canlandırdığı Kaan, bunalımda olduğu bir gece İzmir’de bara gidiyor, orada karşılaştığı bir kızla ayaküstü sohbet ettikten sonra tuvalette sevişiyor.
Hepsi o kadar.
Kızı bir daha görmemek üzere ayrılıyor bardan.
İstanbul gecelerinden sıkça duyduğumuz bir şey bu.
Bir kadın ve erkek o gece tanışır, tuvalete girer, kapıyı kilitler, ayaküstü sevişir ve hiçbir şey olmamış gibi geceye devam ederler.
Çok değil, benzer bir olay geçtiğimiz haftalarda sosyetik bir davette de yaşanmış ve bolca dedikodusu olmuştu.

Filme gidip de “O sahne çok abartılıydı, gerçekte karşılığı yok” diyenlere duyurulur.
Tuvalette sevişme sahnesinin İstanbul gecelerinde bolca karşılığı var yani."

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Anahtar Kelimeler:
sevişme kaybedenler kulübü

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