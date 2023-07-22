İstanbul'dan taşınmıştı! Gizem Karaca köy hayatını anlattı: 'Organik tarım yapıyorum'

Gizem Karaca, şehir hayatından sıkılıp köye yerleşen ünlüler arasında yer alıyor. Geçtiğimiz yıllarda evlenen ve gözlerden uzak bir hayat yaşamayı tercih eden Karaca, organik tarıma başladığını açıkladı.

Gizem Karaca, televizyon ekranlarından uzun süredir uzak duran isimler arasında yer alıyor.

Eşi Kemal Ekmekçi ile birlikte sakin bir hayat yaşamayı tercih eden ünlü oyuncu, İstanbul'u terk edip köye yerleştiği haberlerine cevap verdi.

İzmir'e taşınan oyuncu, 'Organik beslenme ve organik tarım yapıyorum ama ufak ufak. Tarım arazim yok ama kendi bahçemde ufak ufak birşeyler yapıyorum yani' diyerek iddiaları doğruları.

Oyuncunun açıklamalarını gören bazı takipçilerden 'Yeter ekrana dön artık', 'Köylü güzeli', 'Şehirde şık, köyde güzel' yorumlarında bulundu.

