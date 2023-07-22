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İstanbul'dan taşınmıştı! Gizem Karaca köy hayatını anlattı: 'Organik tarım yapıyorum'

22.07.2023 20:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gizem Karaca, İstanbul'dan taşınmasıyla ilgili haberlerle uzun süredir magazin gündeminde yer alıyor. İzmir'de bir köye yerleştiği söylenen Karaca, köy hayatıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Gizem Karaca, şehir hayatından sıkılıp köye yerleşen ünlüler arasında yer alıyor. Geçtiğimiz yıllarda evlenen ve gözlerden uzak bir hayat yaşamayı tercih eden Karaca, organik tarıma başladığını açıkladı.

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Gizem Karaca, televizyon ekranlarından uzun süredir uzak duran isimler arasında yer alıyor.

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Eşi Kemal Ekmekçi ile birlikte sakin bir hayat yaşamayı tercih eden ünlü oyuncu, İstanbul'u terk edip köye yerleştiği haberlerine cevap verdi.

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İzmir'e taşınan oyuncu, 'Organik beslenme ve organik tarım yapıyorum ama ufak ufak. Tarım arazim yok ama kendi bahçemde ufak ufak birşeyler yapıyorum yani' diyerek iddiaları doğruları.

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Oyuncunun açıklamalarını gören bazı takipçilerden 'Yeter ekrana dön artık', 'Köylü güzeli', 'Şehirde şık, köyde güzel' yorumlarında bulundu.

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