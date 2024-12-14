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İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde yeni atamalar! Resmi Gazete'de yayımlandı! Müge Anlı'nın eşi de o listede

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
14.12.2024 09:41
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde her yıl yapılan il içi atamalar belli oldu. Atamalarda, 13 şube ve ilçe emniyet müdürü, il emniyet müdür yardımcısı olarak görevlendirildi. 19 şube müdürlüğü ve 20 ilçe emniyet müdürlüğünde ise değişiklik yapıldı. Bu listelerde Müge Anlı'nn eşi de yer aldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde yeni atamalar! Resmi Gazete'de yayımlandı! Müge Anlı'nın eşi de o listede

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde her yıl gerçekleştirilen il içi atamalar belli oldu.

Bu kapsamda; 13 şube ve ilçe emniyet müdürü, il emniyet müdür yardımcısı olarak görevlendirildi. 19 şube müdürlüğü ile 20 ilçe emniyet müdürlüğünde de değişikliğe gidildi.

İl içi atama kararlarında Müge Anlı'nın eşi de yer aldı. Ünlü ismin eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne atandı.

müge anlı

ŞİNASİ YÜZBAŞIOĞLU KİMDİR?

Şinasi Yüzbaşıoğlu, 10 Nisan 1963 Adana doğumludur. Liseden sonra polis olan Yüzbaşıoğlu, bir dönem Erzurum Emniyet Müdürlüğü'nde ve daha sonra Adana Emniyet Müdürlüğü'nde görev aldı. 2021 yılında İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü'ne atandı.

ŞİNASİ

Son açıklanan EGM atamalarına göre Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne Şinasi Yüzbaşıoğlu getirildi.

Anahtar Kelimeler:
EGM Emniyet Genel Müdürlüğü Müge Anlı Şinasi Yüzbaşıoğlu egm
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