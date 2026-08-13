İstanbul Festivali’nde senin rotan neresi olmalı?

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Söyle bakalım, bağıra çağıra şarkı söylemek sende ne hissettiriyor?
Kendim gibi hissediyorum.
Kendimi inanılmaz iyi hissediyorum.
Bir grubun parçası gibi hissediyorum.
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Sahne gösterileri senin için ne kadar önemli diye sorsak?
Çok önemli. Havaya güzel gösterilerle giriyorum.
Kimin sahnesi olduğuna göre değişir.
Müzik güzel olduktan sonra etraf karanlık bile olabilir!
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Evcil hayvanın var mı?
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Peki festivale kiminle gitmeyi düşünüyorsun?
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Kamp sandalyen var mı?
Yok ama temin edebilirim.
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Az kaldı! Kalabalık bir ortama girdiğinde sosyalleşme hızını puanlar mısın?
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Son sorudayız! Konsol vb. oyunlarla aran nasıl?
Bana yeter ki oyun denilsin. Hemen oynarım.
Telefonda oynadığım birkaç küçük oyun var.
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