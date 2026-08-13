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İstanbul Festivali’nde senin rotan neresi olmalı?

İstanbul Festivali tüm hızıyla devam ediyor ama elini çabuk tutman lazım, etkinlik bu hafta sonu bitiyor! Konserlerden espor turnuvalarına, basketbol sahalarından lezzetli yemek stantlarına kadar koca bir festival alanı seni bekliyor. Peki sen içeri adım attığın an onca seçenek arasında ilk nereye koşmalısın?

İstanbul Festivali’nde senin rotan neresi olmalı?

Rotanı belirledik, soruları cevapla ve öğren!

1/8

Söyle bakalım, bağıra çağıra şarkı söylemek sende ne hissettiriyor?

Söyle bakalım, bağıra çağıra şarkı söylemek sende ne hissettiriyor?
Kendim gibi hissediyorum.
Kendimi inanılmaz iyi hissediyorum.
İçimi döküyorum aslında.
Bir grubun parçası gibi hissediyorum.
2/8

Sahne gösterileri senin için ne kadar önemli diye sorsak?

Sahne gösterileri senin için ne kadar önemli diye sorsak?
Çok önemli. Havaya güzel gösterilerle giriyorum.
Çok da önemli değil.
Kimin sahnesi olduğuna göre değişir.
Müzik güzel olduktan sonra etraf karanlık bile olabilir!
3/8

Evcil hayvanın var mı?

EVET
HAYIR
4/8

Peki festivale kiminle gitmeyi düşünüyorsun?

Peki festivale kiminle gitmeyi düşünüyorsun?
En yakın arkadaşlarımla.
Sevgilimle.
Aileden birileriyle.
İş arkadaşlarımla.
Tek başıma.
5/8

Bu lezzetlerden hangisi favorin diye sorsak?

6/8

Kamp sandalyen var mı?

Var. Kaç tane lazım?
Hiç olmadı...
Yok ama temin edebilirim.
7/8

Az kaldı! Kalabalık bir ortama girdiğinde sosyalleşme hızını puanlar mısın?

1-4
5-7
8-9
10
10000
8/8

Son sorudayız! Konsol vb. oyunlarla aran nasıl?

Son sorudayız! Konsol vb. oyunlarla aran nasıl?
Bana yeter ki oyun denilsin. Hemen oynarım.
Telefonda oynadığım birkaç küçük oyun var.
Eh, arada oynarım.
Pek aram yok ya.

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Anahtar Kelimeler:
festival
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