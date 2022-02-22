Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Sinema TV
  4. İstanbul Film Festivali’nde nostalji rüzgarı esecek! ‘Beklenen Şarkı’ filmi restore edilecek

İstanbul Film Festivali’nde nostalji rüzgarı esecek! ‘Beklenen Şarkı’ filmi restore edilecek

22.02.2022 17:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk sinemasının efsane yapımlarını yeniden beyaz perdeye uyarlayan İstanbul Film Festivali, bu yıl başrollerinde Cahide Sonku ve Zeki Müren’in yer aldığı ‘Beklenen Şarkı’ filminin restore edileceğini açıkladı.

İstanbul Film Festivali’nde nostalji rüzgarı esecek! ‘Beklenen Şarkı’ filmi restore edilecek

İstanbul Film Festivali, Zurich Sigorta işbirliğiyle Türk sinemasının önemli yapıtlarını restore ettirerek gün ışığına çıkarıyor ve bu klasiklerin yeni kopyalarını Türk sinemasına kazandırıyor. Sinemaseverler bu yıl sinemamızın ilk kadın yönetmeni Cahide Sonku'nun yapımcılığını üstlendiği, Sami Ayanoğlu ve Orhon M. Arıburnu ile birlikte yönettiği, Cahide Sonku ile Zeki Müren'in başrollerini paylaştığı 1953 yapımı Beklenen Şarkı'yı Atlas Prodüksiyon tarafından restore edilmiş kopyasından izleyebilecek.

sinema1

Film, İKSV tarafından 8-19 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek 41. İstanbul Film Festivali’nin “Dünden Bugüne Türk Klasikleri” bölümü kapsamında, yenilenmiş kopyasıyla yeniden beyazperdede izleyiciyle buluşacak.

Vizyon bu hafta hareketlendi! ‘Mavzer’ filminin vizyon tarihi açıklandıVizyon bu hafta hareketlendi! ‘Mavzer’ filminin vizyon tarihi açıklandı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bu hafta vizyonda! “Babam ve annemden dinlediğim hikayeleri...”Bu hafta vizyonda! “Babam ve annemden dinlediğim hikayeleri...”
Sosyal medya onu konuşuyor! Yaşına inanamayacaksınız Sosyal medya onu konuşuyor! Yaşına inanamayacaksınız
Dünyanın en büyük vajinasını istedi! Eski hali şaşkınlık yarattıDünyanın en büyük vajinasını istedi! Eski hali şaşkınlık yarattı
Anahtar Kelimeler:
Zeki Müren
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Sosyal medya onu konuşuyor! Yaşına inanamayacaksınız

Sosyal medya onu konuşuyor! Yaşına inanamayacaksınız

Polis memurunun seksi pozuna eleştiri yağdı! Cevabı sert oldu

Polis memurunun seksi pozuna eleştiri yağdı! Cevabı sert oldu

Lezbiyen çifti öpüşürken görünce çileden çıktı

Lezbiyen çifti öpüşürken görünce çileden çıktı

Açık ilişkilerini anlattılar! “Tek eşli değiliz”

Açık ilişkilerini anlattılar! “Tek eşli değiliz”

İlginizi Çekebilir

Eşini oğlunun en yakın arkadaşıyla yakaladı! Tepkisi şaşırttı

Eşini oğlunun en yakın arkadaşıyla yakaladı! Tepkisi şaşırttı

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Elbisesi evlilik teklifini gölgede bırakmıştı!

Elbisesi evlilik teklifini gölgede bırakmıştı!

Kahveyi sade içiyorsanız size kötü bir haberimiz var!

Kahveyi sade içiyorsanız size kötü bir haberimiz var!

Aylarca kan kölesi oldu! Litrelerce kanı alındı

Aylarca kan kölesi oldu! Litrelerce kanı alındı

Evden çalışırken veriminizi arttırabilecek harika ürünler

Evden çalışırken veriminizi arttırabilecek harika ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.