İstanbul hava durumuyla ilgili Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Sel ve su baskınlarına dikkat

Son dakika haberine göre İstanbullular güne bulutlu serin bir hava ve yer yer sağanak yağışlarla başladı. Meteoroloji'den de Marmara'nın kuzeybatısı için kuvvetli kök gürültülü sağanak yağış uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada özellikle Silivri, Çatalca, Arnavutköy, Büyükçekmece'de oturan vatandaşların öğle saatlerinde muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıda şu ifadelere yer verildi; "24.07.2019 Çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren Kırklareli çevreleri, Tekirdağ'ın doğu kesimleri (Saray, Çerkezköy, Muratlı, Çorlu, Marmara Ereğlisi), İstanbul'un Avrupa Yakasının batı kesimlerinde (Silivri, Çatalca, Arnavutköy, Büyükçekmece) beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yer yer kuvvetli (21-50 Kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

HAVA DURUMUYLA İLGİLİ METEOROLOJİ'DEN YAPILAN SON TAHMİNLER Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Batı karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kırklareli, Tekirdağ'ın doğu ilçeleri ile İstanbul'un batı çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/metrekare) olması bekleniyor. HAVA SICAKLIĞI NASIL OLACAK? Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. RÜZGAR Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, zamanla Doğu Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ve Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI Yağışların Kırklareli, Tekirdağ'ın doğu ilçeleri ile İstanbul'un batı çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/metrekare) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI Rüzgarın Marmara'nın güneybatısı ve Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. İL İL HAVA DURUMU (24 TEMMUZ ÇARŞAMBA BUGÜN) MARMARA

Parçalı yer yer çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kırklareli, Tekirdağ'ın doğu ilçeleri ile İstanbul'un batı çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın bölgenin güneybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. BALIKESİR °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı BURSA °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların batı çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. KIRKLARELİ °C, 28°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların il genelinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. EGE

Az bulutlu ve açık, zamanla kuzeyinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. A.KARAHİSAR °C, 29°C

Az bulutlu ve açık DENİZLİ °C, 36°C

Az bulutlu ve açık İZMİR °C, 33°C

Az bulutlu ve açık MANİSA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, doğusunun iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. ADANA °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu ANTALYA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık HATAY °C, 33°C

Az bulutlu ve açık ISPARTA °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. ANKARA °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu ÇANKIRI °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu ESKİŞEHİR °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu SİVAS °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. BOLU °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı DÜZCE °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı SİNOP °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı ZONGULDAK °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. AMASYA °C, 30°C

Parçalı bulutlu

BAYBURT °C, 29°C

Parçalı bulutlu SAMSUN °C, 28°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak yağışlı TRABZON °C, 25°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak yağışlı DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, bölgenin kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ardahan çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. ERZURUM °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu KARS °C, 31°C

Parçalı bulutlu MALATYA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık VAN °C, 29°C

Az bulutlu ve açık GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. DİYARBAKIR °C, 37°C

Az bulutlu ve açık GAZİANTEP °C, 34°C

Az bulutlu ve açık SİİRT °C, 36°C

Az bulutlu ve açık ŞANLIURFA °C, 39°C

Az bulutlu ve açık DENİZLERDE HAVA

Fırtına beklenmiyor. KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgâr: Batı Karadeniz’de kuzey ve kuzeydoğu, doğusu kuzeybatıdan 2 ila 4 (20-40 km/sa), Doğu Karadeniz’de batı ve kuzeybatı, doğusu güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş; İyi, yağış anında orta.