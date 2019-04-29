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İstanbul Havalimanı rekor kırdı!

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HABER  | 29.04.2019 16:57 | Son Güncelleme

Her geçen gün yolcu ve uçak sayısını arttıran İstanbul Havalimanı, 26 Nisan tarihinde bin 221 sefer ve 201 bin 031 yolcu ile en yoğun gününü yaşadı.

6 Nisan tarihi itibariyle ticari uçuşlara başlayan İstanbul Havalimanı yerli ve yabancı havayollarının gözdesi haline geldi. Yolcu sayısını arttırarak büyümeye devam eden havalimanında Cuma günü en yoğun gününü yaşayarak, bin 221 iç ve dış hat sefer ve 201 bin 031 yolcu ile rekor kırdı.

Ayrıca 607 iç ve dış seferle 101 bin 727 yolcu gelirken, 614 iç ve dış seferle 99 bin 304 havalimanı'ndan uçtu. 27 Nisan Cumartesi günü ise bu sayı bin 193 sefer 198 bin 428 yolcuya hizmet verdi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul havalimanı rekor uçak

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
Hep rekor kırıyoruz zaten rekor üstüne rekor dolar 6 olmuş soğan patates 6-10 ne önemi var! işsizlikte de rekor kırdık bunu da yaz!
ya avcilar ustunden dolum tesislerinin ustunden inise basliyorlar seten uyunmuyor baska rota yokmu hem de petrol tesisinin ustu bence rota mutlak degismeli ama kime sikayet etsek ki acab
Sn Mynet , böyle haberler paylaşmayın, bazılarının zoruna gidiyor..
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