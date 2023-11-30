"İstanbul İçin Son Çağrı" filmindeki orgazm sahnesi olay olmuştu! Beren Saat'in elbisesinin fiyatı dudak uçuklattı

Başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle adından sıkça söz ettiren Beren Saat, şimdilerde Netflix'te yayınlanan ve başrolünü Kıvanç Tatlıtuğ ile paylaştığı İstanbul İçin Son Çağrı filmiyle gündemden düşmüyor.

Her sahnesi çok konuşulan güzel oyuncunun filmde giydiği iddialı elbiseleri de çok beğenildi. Beren Saat'in New York gecelerinde giydiği gri elbisesinin fiyatı ortaya çıktı.

Güzel oyuncunun gri elbisesi ünlü bir markaya ait. Kimneredengiyinmiş adlı Instagram sayfasına göre; Beren Saat'in bu elbisesinin fiyatı tam tamına 25 bin 950 TL.

ORGAZM SAHNESİ OLAY OLMUŞTU!

Filmde, Beren Saat'in bir barda orgazm taklidi yarışmasına katıldığı sahneler sosyal medyada uzun süre konuşuldu. Ünlü ismin orgazm taklidi yaptığı sahne hiç beğenilmedi. Beren Saat'in performansına; "Taklidin taklidini bile yapmamış", "Ondan daha iyi orgazm taklidinin taklidi yaparım" gibi yorumlar yapıldı.





