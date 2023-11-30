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"İstanbul İçin Son Çağrı" filmindeki orgazm sahnesi olay olmuştu! Beren Saat'in elbisesinin fiyatı dudak uçuklattı

30.11.2023 11:21 | Son Güncelleme:
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Aşk-ı Memnu dizisinden tam 13 yıl sonra Kıvanç Tatlıtuğ ile yeniden bir araya gelen Beren Saat, 'İstanbul İçin Son Çağrı' filmindeki cesur sahneleri ile adından söz ettirdi. Her sahnesi büyük beğeni toplayan ünlü ismin iddialı kıyafetleri de olay oldu. Güzelliği ve fiziğiyle dikkat çeken güzel oyuncunun şıklığının bedeli ortaya çıktı. Beren Saat'in elbisesinin fiyatı dudak uçuklattı.

Başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle adından sıkça söz ettiren Beren Saat, şimdilerde Netflix'te yayınlanan ve başrolünü Kıvanç Tatlıtuğ ile paylaştığı İstanbul İçin Son Çağrı filmiyle gündemden düşmüyor.

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Her sahnesi çok konuşulan güzel oyuncunun filmde giydiği iddialı elbiseleri de çok beğenildi. Beren Saat'in New York gecelerinde giydiği gri elbisesinin fiyatı ortaya çıktı.

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Güzel oyuncunun gri elbisesi ünlü bir markaya ait. Kimneredengiyinmiş adlı Instagram sayfasına göre; Beren Saat'in bu elbisesinin fiyatı tam tamına 25 bin 950 TL.

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ORGAZM SAHNESİ OLAY OLMUŞTU!

Filmde, Beren Saat'in bir barda orgazm taklidi yarışmasına katıldığı sahneler sosyal medyada uzun süre konuşuldu. Ünlü ismin orgazm taklidi yaptığı sahne hiç beğenilmedi. Beren Saat'in performansına; "Taklidin taklidini bile yapmamış", "Ondan daha iyi orgazm taklidinin taklidi yaparım" gibi yorumlar yapıldı.

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Beren Saat İstanbul İçin Son Çağrı Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ
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