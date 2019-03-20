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İstanbul Kağıthane’de yangın! Mahalleyi sokağa döktü

okan.akin okan.akin
HABER  | 20.03.2019 22:59 | Son Güncelleme

İstanbul Kağıthane’de sokak üzerinde bulunan bir elektrik direğinde çıkan yangın mahallede paniğe neden oldu.

Olay, saat 21.00 sıralarında Kağıthane Hürriyet Mahallesi Hudut Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan elektrik direğinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle mahallede panik yaşandı. Vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen ekipler tedbir amaçlı elektrikleri kesti. Ardından itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

yangin

Yangının kontrol altına alınmasıyla mahalle sakinleri rahat bir nefes aldı.

Öte yandan bazı vatandaşların söndürme çalışmalarını cep telefonu kameralarıyla görüntülemesi dikkat çekti.

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Anahtar Kelimeler:
Kağıthane yangın istanbul

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