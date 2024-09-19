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  4. İstanbul, Kocaeli, Zonguldak ve İzmir'de sonra şimdi de... Kimseye aldırmadan cinsel ilişkiye girdiler

İstanbul, Kocaeli, Zonguldak ve İzmir'de sonra şimdi de... Kimseye aldırmadan cinsel ilişkiye girdiler

19.09.2024 16:31
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19.09.2024 16:31
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Sokak ortasında cinsel ilişkiye giren çift görüntülerine bir yenisi daha eklendi. Daha önce İstanbul, Kocaeli, Zonguldak ve İzmir'den gelen görüntüler tepkiye neden olmuştu. Bu sefer ki adresi Bursa oldu. Bir çift, kimseye aldırmadan surların dibinde cinsel ilişkiye girdi.

Sosyal medyada sokak ortasında cinsel ilişki yaşayan bir çift görüntüsü daha paylaşıldı. Bu sefer ki adres ise Bursa oldu. Sosyal medyada gündem olan görüntülerde Bursa’nın tarihi Tophane mahallesinde bulunan kalenin dibinde bir çift kimseye aldırmadan cinsel ilişkiye girdi.

GÖRÜNTÜLER TEPKİ ÇEKMİŞTİ

İstanbul, Kocaeli, İzmir ve Zonguldak illerinde de benzer görüntüler gelmişti. O anlara sosyal medya kullanıcılarının tepkileri gecikmemişti.

kocaeli
Kocaeli

istanbul
İstanbul

zonguldak
Zonguldak

Bir sosyal medya kullanıcısı, "Ne oluyor bu insanlara böyle? Yeni bir akım mı bu?" yorumunu yapmıştı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "İnsanlara anlam vermek mümkün değil" yorumunu eklemişti.

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Anahtar Kelimeler:
cinsel ilişki Bursa
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