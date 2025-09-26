İstanbul Medipol Üniversitesi’nden ek yerleştirme dönemine özel burs seferberliği: Ek Yerleştirmede Medipol’e özel burs ve indirim fırsatları

Ek yerleştirme döneminde adaylar, yerleştikleri program öncesindeki bütün tercihlerini İstanbul Medipol Üniversitesi’nin ön lisans ve lisans programları arasından yapıp yüzde 50 burslu kontenjana yerleştikleri takdirde, ek olarak yüzde 40 tercih indiriminden de faydalanabiliyor. Başarıyı ödüllendirmeyi ilke edinen Medipol, bu uygulamayla yalnızca öğrencilerine ekonomik avantaj sunmakla kalmıyor, aynı zamanda ortalama yerleşme sıralamasını yükselterek daha başarılı adayları bir araya getirmeyi hedefliyor.
Buna göre; aday, yerleştiği program öncesindeki bütün tercihlerini Medipol’ün ön lisans veya lisans programları arasından yapıp İstanbul Medipol Üniversitesi’nin yüzde 50 burslu kontenjanlarından birine yerleştiği takdirde ayrıca yüzde 40 indirim almaya hak kazanıyor.
Yerleştikleri program öncesinde İstanbul Medipol Üniversitesi programları dışında en fazla iki tercihini başka bir üniversitenin programından yapan adaylar, İstanbul Medipol Üniversitesi’nin yüzde 50 burslu kontenjanlarından birine yerleştikleri takdirde, öğrenim ücretinden yüzde 25 tercih indirimi uygulanıyor.
Yerleşen öğrenciler, ücretlerini ödenecek miktarda artış olmadan 12 aya bölebiliyorlar. Kazanılan tercih indirimleri, zorunlu İngilizce hazırlık sınıfı da dahil olmak üzere, öğrencinin normal öğrenim süresi boyunca geçerliliğini koruyor. Bu uygulama, öğrencilerin mali yükünü eğitim hayatları boyunca hafifleterek onların başarıya odaklanmasını sağlıyor.
Nitelikli üniversite eğitimi ve geniş olanaklarıyla İstanbul Medipol Üniversitesi, bu burs seferberliği ile başarılı öğrencileri bünyesine katmayı hedefliyor. Ek yerleştirme döneminde tercihini iyi bir üniversiteden yana yapmak isteyen adayların ek yerleştirme tercih döneminde bu önemli burs fırsatlarını göz önünde bulundurmaları tavsiye ediliyor. Adaylar, detaylı ve güncel bilgi için İstanbul Medipol Üniversitesi'nin resmi web sitesini ziyaret edebilir.
Ek yerleştirme döneminde açılan lisans ve ön lisans programları ve burs oranlarına aşağıdaki listeden veya Medipol Tercih Robotu’ndan ulaşılabilir.
ÜCRETLER (KDV Dahil)
%50 + %40 BİRİNCİ TERCİHE YERLEŞME İNDİRİMİ (TL) *
%50 + %25 İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ TERCİHE YERLEŞME İNDİRİMİ (TL) **
Eczacılık Fakültesi
SAY
830.000
498.000
622.500
Eğitim Fakültesi
SAY
485.000
291.000
363.750
Diş Hekimliği Fakültesi
SAY
930.000
558.000
697.500
Endüstriyel Tasarım
SAY
485.000
291.000
363.750
Gastronomi ve Mutfak Sanatları
SÖZ
690.000
414.000
517.500
Görsel İletişim Tasarımı
SÖZ
485.000
291.000
363.750
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
EA
485.000
291.000
363.750
Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı
SAY
435.000
261.000
326.250
Mimarlık
SAY
540.000
324.000
405.000
Hukuk Fakültesi
EA
485.000
291.000
363.750
İletişim Fakültesi
SÖZ
445.000
267.000
333.750
Psikoloji
EA
585.000
351.000
438.750
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi
EA
485.000
291.000
363.750
İnşaat Mühendisliği
SAY
480.000
288.000
360.000
Beslenme ve Diyetetik
SAY
585.000
351.000
438.750
Çocuk Gelişimi
EA
485.000
291.000
363.750
Ebelik
SAY
540.000
324.000
405.000
Ergoterapi
SAY
485.000
291.000
363.750
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
SAY
590.000
354.000
442.500
Hemşirelik
SAY
540.000
324.000
405.000
Odyoloji
SAY
460.000
276.000
345.000
Ortez ve Protez
SAY
295.000
177.000
221.250
Sağlık Yönetimi
EA
295.000
177.000
221.250
Sosyal Hizmet
EA
245.000
147.000
183.750
ÜCRETLER (KDV Dahil)
%50 + %40 BİRİNCİ TERCİHE YERLEŞME İNDİRİMİ (TL) *
%50 + %25 İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ TERCİHE YERLEŞME İNDİRİMİ (TL) **
Meslek Yüksekokulu
TYT
290.000
174.000
217.500
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
TYT
290.000
174.000
217.500
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
TYT
290.000
174.000
217.500
