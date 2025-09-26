EĞİTİM

İstanbul Medipol Üniversitesi’nden ek yerleştirme dönemine özel burs seferberliği: Ek Yerleştirmede Medipol’e özel burs ve indirim fırsatları

Türkiye’nin önde gelen vakıf üniversitelerinden İstanbul Medipol Üniversitesi, 2025-2026 ek yerleştirme döneminde de adaylara avantaj sağlamaya devam ediyor. “Tercihim Medipol” diyen öğrencilere verdiği destekle, adayların nitelikli bir üniversite eğitimine ulaşmasını ekonomik olarak da kolaylaştırıyor.

Sedef Karatay

Ek yerleştirme döneminde adaylar, yerleştikleri program öncesindeki bütün tercihlerini İstanbul Medipol Üniversitesi’nin ön lisans ve lisans programları arasından yapıp yüzde 50 burslu kontenjana yerleştikleri takdirde, ek olarak yüzde 40 tercih indiriminden de faydalanabiliyor. Başarıyı ödüllendirmeyi ilke edinen Medipol, bu uygulamayla yalnızca öğrencilerine ekonomik avantaj sunmakla kalmıyor, aynı zamanda ortalama yerleşme sıralamasını yükselterek daha başarılı adayları bir araya getirmeyi hedefliyor.

“TERCİHİM MEDİPOL” BURSLARI

Buna göre; aday, yerleştiği program öncesindeki bütün tercihlerini Medipol’ün ön lisans veya lisans programları arasından yapıp İstanbul Medipol Üniversitesi’nin yüzde 50 burslu kontenjanlarından birine yerleştiği takdirde ayrıca yüzde 40 indirim almaya hak kazanıyor.

DİĞER TERCİH İNDİRİMLERİ

Yerleştikleri program öncesinde İstanbul Medipol Üniversitesi programları dışında en fazla iki tercihini başka bir üniversitenin programından yapan adaylar, İstanbul Medipol Üniversitesi’nin yüzde 50 burslu kontenjanlarından birine yerleştikleri takdirde, öğrenim ücretinden yüzde 25 tercih indirimi uygulanıyor.

ÖDEME KOLAYLIĞI

Yerleşen öğrenciler, ücretlerini ödenecek miktarda artış olmadan 12 aya bölebiliyorlar. Kazanılan tercih indirimleri, zorunlu İngilizce hazırlık sınıfı da dahil olmak üzere, öğrencinin normal öğrenim süresi boyunca geçerliliğini koruyor. Bu uygulama, öğrencilerin mali yükünü eğitim hayatları boyunca hafifleterek onların başarıya odaklanmasını sağlıyor.

BURS FIRSATLARI

Nitelikli üniversite eğitimi ve geniş olanaklarıyla İstanbul Medipol Üniversitesi, bu burs seferberliği ile başarılı öğrencileri bünyesine katmayı hedefliyor. Ek yerleştirme döneminde tercihini iyi bir üniversiteden yana yapmak isteyen adayların ek yerleştirme tercih döneminde bu önemli burs fırsatlarını göz önünde bulundurmaları tavsiye ediliyor. Adaylar, detaylı ve güncel bilgi için İstanbul Medipol Üniversitesi'nin resmi web sitesini ziyaret edebilir.
Ek yerleştirme döneminde açılan lisans ve ön lisans programları ve burs oranlarına aşağıdaki listeden veya Medipol Tercih Robotu’ndan ulaşılabilir.

PROGRAM ADI ve PUAN TÜRÜ

ÜCRETLER (KDV Dahil)
%50 + %40 BİRİNCİ TERCİHE YERLEŞME İNDİRİMİ (TL) *
%50 + %25 İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ TERCİHE YERLEŞME İNDİRİMİ (TL) **

Eczacılık Fakültesi
SAY
830.000
498.000
622.500

Eğitim Fakültesi
SAY
485.000
291.000
363.750

Diş Hekimliği Fakültesi
SAY
930.000
558.000
697.500

Endüstriyel Tasarım
SAY
485.000
291.000
363.750

Gastronomi ve Mutfak Sanatları
SÖZ
690.000
414.000
517.500

Görsel İletişim Tasarımı
SÖZ
485.000
291.000
363.750

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
EA
485.000
291.000
363.750

Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı
SAY
435.000
261.000
326.250

Mimarlık
SAY
540.000
324.000
405.000

Hukuk Fakültesi
EA
485.000
291.000
363.750

İletişim Fakültesi
SÖZ
445.000
267.000
333.750

Psikoloji
EA
585.000
351.000
438.750

İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi
EA
485.000
291.000
363.750

İnşaat Mühendisliği
SAY
480.000
288.000
360.000

Beslenme ve Diyetetik
SAY
585.000
351.000
438.750

Çocuk Gelişimi
EA
485.000
291.000
363.750

Ebelik
SAY
540.000
324.000
405.000

Ergoterapi
SAY
485.000
291.000
363.750

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
SAY
590.000
354.000
442.500

Hemşirelik
SAY
540.000
324.000
405.000

Odyoloji
SAY
460.000
276.000
345.000

Ortez ve Protez
SAY
295.000
177.000
221.250

Sağlık Yönetimi
EA
295.000
177.000
221.250

Sosyal Hizmet
EA
245.000
147.000
183.750

PROGRAM ADI VE PUAN TÜRÜ

ÜCRETLER (KDV Dahil)
%50 + %40 BİRİNCİ TERCİHE YERLEŞME İNDİRİMİ (TL) *
%50 + %25 İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ TERCİHE YERLEŞME İNDİRİMİ (TL) **

Meslek Yüksekokulu
TYT
290.000
174.000
217.500

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
TYT
290.000
174.000
217.500

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
TYT
290.000
174.000
217.500

En Çok Aranan Haberler

