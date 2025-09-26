İstanbul Medipol Üniversitesi’nden ek yerleştirme dönemine özel burs seferberliği: Ek Yerleştirmede Medipol’e özel burs ve indirim fırsatları

Ek yerleştirme döneminde adaylar, yerleştikleri program öncesindeki bütün tercihlerini İstanbul Medipol Üniversitesi’nin ön lisans ve lisans programları arasından yapıp yüzde 50 burslu kontenjana yerleştikleri takdirde, ek olarak yüzde 40 tercih indiriminden de faydalanabiliyor. Başarıyı ödüllendirmeyi ilke edinen Medipol, bu uygulamayla yalnızca öğrencilerine ekonomik avantaj sunmakla kalmıyor, aynı zamanda ortalama yerleşme sıralamasını yükselterek daha başarılı adayları bir araya getirmeyi hedefliyor.

“TERCİHİM MEDİPOL” BURSLARI

DİĞER TERCİH İNDİRİMLERİ

Yerleştikleri program öncesinde İstanbul Medipol Üniversitesi programları dışında en fazla iki tercihini başka bir üniversitenin programından yapan adaylar, İstanbul Medipol Üniversitesi’nin yüzde 50 burslu kontenjanlarından birine yerleştikleri takdirde, öğrenim ücretinden yüzde 25 tercih indirimi uygulanıyor.

ÖDEME KOLAYLIĞI

Yerleşen öğrenciler, ücretlerini ödenecek miktarda artış olmadan 12 aya bölebiliyorlar. Kazanılan tercih indirimleri, zorunlu İngilizce hazırlık sınıfı da dahil olmak üzere, öğrencinin normal öğrenim süresi boyunca geçerliliğini koruyor. Bu uygulama, öğrencilerin mali yükünü eğitim hayatları boyunca hafifleterek onların başarıya odaklanmasını sağlıyor.

BURS FIRSATLARI

Nitelikli üniversite eğitimi ve geniş olanaklarıyla İstanbul Medipol Üniversitesi, bu burs seferberliği ile başarılı öğrencileri bünyesine katmayı hedefliyor. Ek yerleştirme döneminde tercihini iyi bir üniversiteden yana yapmak isteyen adayların ek yerleştirme tercih döneminde bu önemli burs fırsatlarını göz önünde bulundurmaları tavsiye ediliyor. Adaylar, detaylı ve güncel bilgi için İstanbul Medipol Üniversitesi'nin resmi web sitesini ziyaret edebilir.

Ek yerleştirme döneminde açılan lisans ve ön lisans programları ve burs oranlarına aşağıdaki listeden veya Medipol Tercih Robotu’ndan ulaşılabilir.

PROGRAM ADI ve PUAN TÜRÜ

ÜCRETLER (KDV Dahil)

%50 + %40 BİRİNCİ TERCİHE YERLEŞME İNDİRİMİ (TL) *

%50 + %25 İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ TERCİHE YERLEŞME İNDİRİMİ (TL) **

Eczacılık Fakültesi

SAY

830.000

498.000

622.500

Eğitim Fakültesi

SAY

485.000

291.000

363.750

Diş Hekimliği Fakültesi

SAY

930.000

558.000

697.500

Endüstriyel Tasarım

SAY

485.000

291.000

363.750

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

SÖZ

690.000

414.000

517.500

Görsel İletişim Tasarımı

SÖZ

485.000

291.000

363.750

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı

EA

485.000

291.000

363.750

Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı

SAY

435.000

261.000

326.250

Mimarlık

SAY

540.000

324.000

405.000

Hukuk Fakültesi

EA

485.000

291.000

363.750

İletişim Fakültesi

SÖZ

445.000

267.000

333.750

Psikoloji

EA

585.000

351.000

438.750

İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi

EA

485.000

291.000

363.750

İnşaat Mühendisliği

SAY

480.000

288.000

360.000

Beslenme ve Diyetetik

SAY

585.000

351.000

438.750

Çocuk Gelişimi

EA

485.000

291.000

363.750

Ebelik

SAY

540.000

324.000

405.000

Ergoterapi

SAY

485.000

291.000

363.750

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

SAY

590.000

354.000

442.500

Hemşirelik

SAY

540.000

324.000

405.000

Odyoloji

SAY

460.000

276.000

345.000

Ortez ve Protez

SAY

295.000

177.000

221.250

Sağlık Yönetimi

EA

295.000

177.000

221.250

Sosyal Hizmet

EA

245.000

147.000

183.750

PROGRAM ADI VE PUAN TÜRÜ

ÜCRETLER (KDV Dahil)

%50 + %40 BİRİNCİ TERCİHE YERLEŞME İNDİRİMİ (TL) *

%50 + %25 İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ TERCİHE YERLEŞME İNDİRİMİ (TL) **

Meslek Yüksekokulu

TYT

290.000

174.000

217.500

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

TYT

290.000

174.000

217.500

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

TYT

290.000

174.000

217.500