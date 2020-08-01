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'İstanbul Sözleşmesi Yaşatır'a destek veren Ivanka Trump'a tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2020 11:49 | Son Güncelleme

Instagram'da başlatılan 'Challenge Accepted' akımına ABD Başkanı'nın kızı Ivanka Trump da siyah beyaz fotoğrafıyla destek verdi. Ancak bu akıma katılması birçok kesim tarafından sert tepkiyle karşılaştı. Babası Donald Trump'ın kadınlara yönelik kullandığı ifadelere karşı sessiz kalmakla suçlanan Ivanka Trump, eleştiri oklarının hedefi oldu.

'İstanbul Sözleşmesi Yaşatır'a destek veren Ivanka Trump'a tepki

Jennifer Aniston, Demi Moore ve Jessica Biel gibi Hollywood’un dünyaca ünlü isimleri ‘İstanbul Sözleşmesi Yaşatır’ kampanyasına destek vermesinin ardından ABD Başkanı Donal Trump’ın kızı Ivanka Trump da kampanyaya katıldı.

Sosyal medyada kadınların başlattığı ve siyah beyaz fotoğraflarını paylaşarak erkek şiddetine dikkat çekmek için başlatılan kampanyaya hamile olduğu bir fotoğrafla katılan Ivanka Trump, eleştirileri de üzerine çekti.

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“HADİ BİRBİRİMİZİ SEVELİM”

Ivanka Trump, paylaştığı fotoğrafın altına ise şu notu yazdı:

Kız kardeşliğe, beni destekleyen ve ilerlemem için bana itici güç olan kadınlara minnettarım! Her yeni gün, ışığı yaymak ve çevremizdeki insanları cesaretlendirmek için sayısız -büyük ya da küçük- fırsatlar getiriyor. Hadi birbirimizi sevelim, destekleyelim ve güçlendirelim. Hepimiz anneyiz. Her birimiz eşsiz ve güzel bir şeyi bu dünyaya getiriyoruz. Hadi birbirimizi sevelim. Tüm takipçilerime, sevgiyle liderlik etmek için meydan okuyorum. Geleceği şu anı yaşarken yaratırsın.

TEPKİLER DİNMİYOR

Ancak sosyal medya kullanıcıları, Massachusetts Senatörü Elizabeth Warren’i Algonkin Kızılderili'si olan Pocahontas’e benzeten, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’yi ‘deli’ ve siyah Kaliforniya Kongre Üyesi Maxine Waters’i ‘düşük IQ’lu’ diye nitelendiren ve bu tür ifadelerden dolayı kadın düşmanlığıyla suçlanan babasının üstü kapalı da olsa arkasında durmakla suçlanan Ivanka Trump'ı samimi bulmadılar.

“KADIN CİNAYETİNE KARŞI BAŞLAMASI VE IVANKA TRUMP’LA BİTMESİ ÇOK MODERN”

Sosyal medya kullanıcısı Alex Naser-Hall, “Meydan okuma kabul edildi’ Türkiye’de kadın cinayetlerine karşı bir farkındalık kampanyası olarak başlaması ve Ivanka’nın cadı-patronluğunun feminizmiyle bitmesi, çok modern” sözleriyle Trump’a tepkisini dile getirdi.

Lauren Holter adlı başka bir kullanıcı da, “Bir meydan okumanın saf bir saçmalık olup olmadığı konusunda yararlı bir barometre: Ivanka Trump” yorumunda bulundu.


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