İstanbul trafik sıkışıklığı endeksinde altıncı sırada

Yapılan uluslararası bir araştırmaya göre, dünyanın trafik sıkışıklığı açısından en kötü durumdaki altıncı kenti İstanbul.

Navigasyon teknolojisi şirketi TomTom tarafından 56 ülkedeki 403 kentte yapılan araştırmada, İstanbul'daki trafik sıkışıklığı düzeyi 2018 yılında yüzde 53 olarak kaydedildi. İstanbul, 8 yıldır açıklanan TomTom Trafik Endeksi'nde 2017 senesinde yüzde 59'luk seviyeyle beşinci sıradaydı.

Deutsche Welle Türkçe'nin haberine göre araştırmada, İstanbul'da 2018'de trafiğin en yoğun olduğu zaman dilimi cuma akşamları saat 18 ile 19 arası olarak tespit edildi.

İstanbul'da sabahları trafiğin en sıkışık olduğu bir saatlik dilimde ortalama yüzde 81'lik yoğunluk düzeyi belirlendi. Bu oran, trafik sıkışıklığının olmadığı saatlerde 30 dakikada gidilecek bir yolun 54 dakika sürdüğüne işaret etti. Trafiğin akşamları en sıkışık olduğu saat dilimindeki yoğunluk ise ortalama yüzde 112 olarak kaydedildi. Bu da 30 dakikalık yolun 64 dakika sürmesi anlamına geldi.

Araştırma, trafik sıkışıklığının zirve yaptığı saatlerden kaçınılarak zamandan en fazla tasarruf edilebilecek kentin ise İstanbul olduğunu ortaya koydu. İstanbul'da 2018'de trafik yoğunluğunun en düşük olduğu gün ortalama yüzde 10 ile 26 Ağustos Pazar çıkarken en yüksek seviye ortalama yüzde 80 ile 18 Aralık Salı olarak aktarıldı.