13 yıllık GTA 6 bekleyişi sona erdi... Rockstar Games'in yıllardır beklenen oyunu Grand Theft Auto VI (GTA 6), Türkiye'de 19 Kasım Perşembe günü saat 00.00 itibarıyla erişime açıldı. GTA 5'in çıkışından 13 yıl sonra gelen oyunun heyecanı Türkiye'yi de sardı.

GTA 6 TÜRKİYE'DE GECE YARISI ERİŞİME AÇILDI

Rockstar Games'in resmi takvimi doğrultusunda GTA 6, Türkiye'de 19 Kasım saat 00.00'da oynanabilir hâle geldi. Oyun, PlayStation 5 ve Xbox Series X/S konsolları için piyasaya sürüldü.



GTA 6, Türkiye'den önce Yeni Zelanda, Avustralya ve Japonya gibi ülkelerde erişime açılmıştı.

Türkiye'deki oyuncular ise GTA 6'ya Avrupa'nın bazı ülkelerinden ve ABD'den daha erken erişebildi.

TÜRKİYE'DE OYUN SALONLARINDA GECE YARISI HAREKETLİLİĞİ

GTA 6'nın çıkışı Türkiye'de de gece yarısı hareketliliğine neden oldu.

Hatay’da GTA’nın son sürümünü oynayabilmek için gece saatlerinde oyun salonunun yolunu tuttu.

Genç oyuncular, GTA 6’nın grafiklerini ve oyun deneyimini beğendiklerini belirtirken, Türkçe dil desteğinin bulunmamasını ise eksiklik olarak değerlendirdi.

"13 YIL BEKLEMEK UZUN BİR SÜREYDİ ANCAK YİNE DE BEKLEDİĞİMİZE DEĞDİ DİYEBİLİRİM"

GTA 6'yı oynamak için 4 saattir beklediklerini ifade eden genç oyuncu Rasim Utkan, "Arkadaşlarımızla birlikte oyun oynuyorduk. GTA 6'nın çıkmasını uzun zamandır bekliyorduk. Oyunun çıkmasının ardından buraya gelerek denemek istedik. Şu ana kadar grafiklerini çok beğendim. Birkaç küçük sorunu var ancak genel olarak güzel bir oyun. En büyük eksikliklerinden biri Türkçe dil desteğinin bulunmaması. Bunun dışında ciddi bir sorunla karşılaşmadım. 13 yıl beklemek uzun bir süreydi ancak yine de beklediğimize değdi diyebilirim. GTA 5 oynamaya 8 yaşındayken başladım. Seriyi uzun zamandır takip ediyorum. Yeni oyunu deneyimlemek benim için güzeldi" dedi.

"BEKLEDİĞİME DEĞDİ"

GTA 6'yı oynamak için uzun süre beklediklerine değdiğini söyleyen genç oyuncu Furkan Utkan, "Arkadaşlarımla birlikte bilgisayarda oyun oynuyorduk. GTA 6'nın çıkacağını duyduğumda internet kafeye geldim ve oynamaya başladım. Beklediğime değdi. Oyun biraz fazla gecikti ancak önemli değil. Gerçekten çok güzel bir oyun. Sadece Türkçe dil desteği olsaydı daha iyi olurdu. GTA 5'i 2019 yılında oynamaya başladım. O zamandan beri GTA 6'nın çıkmasını bekliyordum. Bugün saat 21.00'den itibaren buradayız. Saat 01.00 oldu, hâlâ oyunu oynamak ve deneyimlemek için bekliyoruz. Uzun bir bekleyiş oldu ama sonunda oyuna kavuştuğumuz için mutluyuz" ifadelerini kullandı.

GTA 6 HEYECANI UYKULARINI KAÇIRDI

Çorum'da da merakla beklenen GTA 6'nın gece yarısı erişime açılmasıyla birlikte oyun tutkunları ekran başına geçti.

"SAATLER KALA KALBİMİZ YERİNDEN ÇIKACAK GİBİYDİ"

GTA 6'yı oynamak için dükkanını saat 18.00'de kapattığını belirten Berzahan Uz, "Bugün GTA 6 için dükkanı saat 6'da kapatıp gece 12'de açılmasını bekledik. Oyunun grafikleri gerçekten çok güzel. Dijital dünyayı bir ekranın içerisine sığdırmaları çok başarılı. GTA 6 gerçekten muhteşem bir oyun. Çok beğendik. Gerçekçiliği, hareketleri, tam bir dünya gerçekten. Haftalardır bu heyecanı yaşarken saatler kala kalbimiz yerinden çıkacak gibi bekledik. Herkesi bu dijital dünyaya bekliyoruz" dedi.

"13 YILDIR BU OYUNU BEKLİYORDUK"

Oyunu aylar öncesinden satın aldıklarını anlatan Kadir Söylemez ise "Herkes gibi ben de yıllardır bu oyunu bekliyordum. GTA 5 çıkalı 13 yıl oldu. Aylar öncesinden oyunu satın aldık ve bugünün gelmesini bekledik. Şu an arkadaşlarımızla birlikte heyecanlıyız. Yaklaşık 15 dakikadır oynuyoruz. Gündüz de yayınları izledik. Çok güzel, gerçekten emek verilmiş. Şimdilik gördüklerimiz bile çok keyifliydi. Bundan sonra göreceklerimizin daha da heyecanlı olacağına eminim" diye konuştu.

PLAYSTATION NETWORK'TE ERİŞİM SORUNLARI YAŞANDI

GTA 6'nın çıkışıyla beraber PlayStation Network (PSN) üzerinden yapılan işlemlerde teknik sorun yaşandığına dair şikayetler arttı.

GamesRadar+ tarafından aktarılan bilgilere göre, özellikle Avrupa'daki PlayStation 5 kullanıcıları oyun kodlarını etkinleştirme, PlayStation Store'a erişme ve GTA 6'yı indirme işlemlerinde çeşitli hatalarla karşılaştı.

Sorunların, oyunun çıkışıyla birlikte artan yoğunluk sırasında yaşandığı bildirildi.

METACRITIC'TE 99 PUAN ALDI

GTA 6’nın çıkmasıyla birlikte oyun için inceleme ambargosu da kaldırıldı. İlk değerlendirmelerin yayımlanmasıyla birlikte GTA 6'nın Metacritic puanı da belli oldu. Buna göre GTA 6 Metacritic'ten 99 puan alarak tüm zamanların en yüksek puan alan iki oyunundan biri oldu. 99 puanlı diğer oyun ise 1998 yapımı Legend of Zelda: Ocarina of Time idi.

Rockstar Games'in daha önce ulaştığı en yüksek Metacritic puanı, Grand Theft Auto IV'ün elde ettiği 98 puandı. GTA 6 ise 99 puanla bu başarıyı geride bıraktı.

Bundan 13 yıl önce Xbox 360 ve PlayStation 3 için piyasaya sürülen Grand Theft Auto V ise Metacritic'te 97 puan almıştı.