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  4. İstanbul'u terk etmişti! Uzun zamandır ortalarda görünmeyen Popstar Firdevs'in son hali herkesi şaşırttı

İstanbul'u terk etmişti! Uzun zamandır ortalarda görünmeyen Popstar Firdevs'in son hali herkesi şaşırttı

08.08.2023 08:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir döneme damga vuran Popstar yarışmasının tüm yarışmacıları hala aklımızda. 2003-2004 yılları arasında yayınlanan Popstar Türkiye'nin finalistlerinden Firdevs, sempatik tavırları ve güçlü sesi ile dikkat çekmişti. Yarışmanın birincisi Abidin ile bir dönem aşk yaşayan Firdevs Güneş, şimdilerde gözlerden uzak bir hayat sürüyor. İstanbul'u terk edip sakin bir hayat tercih eden Popstar Firdevs'in son halini görenler çok şaşırdı.

Sunuculuğunu Haldun Dormen ile Gamze Özçelik'in yaptığı, Armağan Çağlayan, Ercan Saatçi, Ahmet San, Deniz Seki ve Zerrin Özer'in jüri koltuğunda oturduğu Popstar Türkiye yayınlandığı dönemde reyting rekorları kırdı.

Programda yaşanan polemikler adeta magazin gündemini belirliyordu. Jüri üyelerinin tartışmaları zaman zaman yarışmanın da önüne geçiyordu.

Popstar 2

13 hafta süren yarışma sonunda Abidin ve Firdevs finale kaldı. Türkiye'nin ekranlara kilitlendiği final gecesinde şampiyonu SMS ile belirledi.

Popstar 4

30 milyon SMS atıldı ve bu oyların yüzde 52'sini alan Abidin birinci, Firdevs ise ikinci oldu.

Popstar 4 abisin

Yarışmanın birincisi Abidin ile bir dönem aşk yaşayan Firdevs şimdilerde gözlerden uzak bir hayat sürüyor.

Popstar 3

Sempatik tavırları ve güçlü sesi ile çok beğenilen Popstar Firdevs, sadece özel günlerde sahne alıyor. 2014'te Erdoğan Avcı ile evlenen ve Firdevs Güneş hayatını Bolu'da sürdürüyor.

Popstar SON HALİ 2

"İstanbul'da olması muhtemel deprem nedeniyle memleketim Bolu'ya yerleştim" diyen eski yarışmacı sahne hayatına da devam ettiği şu sözlerle ifade etti:

Popstar son hali

"Burası zaten küçük bir cennet. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan sayesinde gelişmeye ve korunmaya devam ediyor. Sahne çalışmalarım devam ediyor. Büyük hırsları olan biri değilim. Yaşamımda huzur ve mutluluk ön planda. Mutlu bir evliliğim ve çok sevdiğim sokak hayvanlarım ile güzel bir çevrem var. Anı yaşıyorum..."

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Firdevs Güneş popstar Armağan Çağlayan gecesi

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