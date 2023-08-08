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  4. Fiyatı 1607 TL'ye düştü! Puma sneakerda kaçırılmayacak büyük fırsat

Fiyatı 1607 TL'ye düştü! Puma sneakerda kaçırılmayacak büyük fırsat

08.08.2023 11:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tüm kombinlerinize uyum sağlayacak, bununla da kalmayıp tarzınızı yükseltecek Puma BMW M Motorsport Roma Via Sneaker kısa süreliğine 890 TL indirim ile siz ayakkabı tutkunlarını bekliyor. Konforlu, dayanıklı ve stil sahibi bu ayakkabıdaki fırsatı kaçırmamak için yazımızı okumaya devam edin.

Fiyatı 1607 TL'ye düştü! Puma sneakerda kaçırılmayacak büyük fırsat

Kendinizi içinde harika hissettiğiniz havalı bir kombin yaptığınız fakat altına hangi ayakkabıyı giysem diye uzun uzun düşündüğünüz oluyor mu hiç? Yanıtınız "Evet!" ise, sizi sadelik ve şıklığı bir araya getiren aynı zamanda spor görünüme de sahip harika bir ayakkabıyla tanıştırmaya geldik: Puma BMW M Motorsport Roma Via Sneaker! Hafif, rahat, esnek ve dayanıklı yapısıyla ayaklarınıza konforlu bir destek sunmak üzere tasarlanmış bu ayakkabı kısa süreliğine 894 TL indirimle satışta! Ayaklarınıza hak ettiği özgürlüğü ve stilinize o eşsiz havayı katmak için acele edin!

Sade şık tasarımı ve spor görünümüyle: Puma BMW M Motorsport Roma Via Sneaker

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Sokak stili ile yarış dünyasının heyecanını birleştirmeye ne dersiniz? Puma BMW M Motorsport Roma Via Sneaker, sportif tasarımı ve üstün performans özellikleriyle dikkat çekici bir ayakkabı. Puma'nın Roma Via modelinden hareketle BMW M Motorsport'un güç ve performansından ilham alarak ürettiği bu model, size kendinizi bir yarış pilotu gibi hissettirirken daha da önemlisi, rahatlık ve hareket özgürlüğü sunuyor Hafif malzemeler kullanılarak tasarlanmış sneaker, ayakta kesintisiz rahatlık ve hareket özgürlüğü sağlıyor. Lastikli tabanı, zeminde iyi bir tutuş sunarken kaymayı engeller. Spor ve şık tarzı bir araya getiren bu ayakkabı hem kadın hem de erkeklerin kullanımına uygun.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Harika bir ayakkabı."

  • "Ayakkabı gerçekten çok hafif ve rahat."
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Bu içerik 8 Ağustos 2023 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

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