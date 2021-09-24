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İstanbul’un en eski çeşmesi keşfedildi! Bukoleon Sarayı’ndaki çalışmalar devam ediyor

24.09.2021 16:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fatih'te bulunan Bizans dönemine ait Bukoleon Sarayı'nda başlayan kazı ve restorasyon çalışmaların İstanbul'un en eski çeşmesinin bulunduğu belirtildi.

İstanbul’un en eski çeşmesi keşfedildi! Bukoleon Sarayı’ndaki çalışmalar devam ediyor

Bizans dönemine ait Bukoleon Sarayı'nda 4 ay önce İBB tarafından çalışma başlatıldı. Çalışmalar sürerken yeni eserler ortaya çıkmaya başladı. İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Bukoleon Sarayı'nın sürprizlerle dolu olduğunu belirterek İstanbul'un en eski çeşmesinin bulunduğu açıkladı.

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Polat, "Burası bin 600 yıllık bir saray. Bu saray, tamamen toprak altında kalmış durumdaydı. Şu an bizim bulunduğumuz yer bile 6 metreye yakın toprak kaldırıldıktan sonra ulaştığımız zemin seviyesi. Sürekli bir sürprizle karşılaşıyoruz. Bu tür sürprizler zorluğu keyifli hale getiriyor. Şu gördüğünüz alan bundan 4 ay öncesine kadar tamamen toprak doluydu. Hızlı bir şekilde alanın toprağını kaldırdık ve mimari olarak bütün program yavaş yavaş kendisini göstermeye başladı. Bukoleon Sarayı bin 600 yaşında neredeyse fakat yapı programı içerisinde bu saray imparatorların kullandığı bir sahil saray olduğu için çeşitli evrelerde yapı programları ekletildi. Belirli dönemde Bizans'ın savaşları sırasında tahrip olmuştu sonra yeni yapı programı gelişti. 4. Haçlı seferleri sırasında bu saray Latin generaller de burayı kullanmıştır" dedi.

"SARNIÇIN DUVARINA EKLENMİŞ BİR TARİHİ ÇEŞME ORTAYA ÇIKTI"

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Polar, saray çeşmesi ve sarnıcın keşfedildiğini belirterek, "İstanbul'un altı hakikaten bir tarih hazinesi. Hem tren yolunun altında hem karşı mahallenin altında bu saray devam ediyor. Muhtemelen gündelik yaşam için inşa edilmiş. Hemen arkasında bir sarnıç var, bu sarnıç kazıdan önce bilinmiyordu ilk defa ortaya çıkmış bir buluntu. Bu sarnıcın hemen duvarına eklenmiş bir tarihi çeşme görüyorsunuz. Önemi şudur; İstanbul'un bilinen en eski çeşmesiyle karşı karşıyayız. Burası bir dizi sürprize gebe ve o sürprizleri kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğiz. Bu yıl bitmeden biz bu programı tamamlayacağımızı umuyoruz. Çok yakın bir tarihte, İstanbul kentlisinin sahiplenerek farkında olduğu bir tarihi arkeolojik saray kazanmış olacak." dedi. Kazı ve restorasyon çalışmalarından sonra, Bukoleon Sarayı açık hava müzesi olarak ziyarete açılacak.

(DHA)

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İstanbul Fatih
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