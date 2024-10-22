İstanbul'un göbeğinde bedeli tam 65 milyon TL! O evin sahibi kim olacak sosyal medya bunu konuşuyor

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde, Bağdat Caddesi üzerinde yer alan ve 9. katta bulunan lüks bir daire, 65 milyon TL'lik fiyatıyla dikkatleri üzerine çekti.

Teras katındaki 240 metrekare büyüklüğünde 5 odalı dubleks ev, potansiyel alıcısını beklerken, iç mekanın tanıtım videosu sosyal medyada viral oldu.

EV SAHİBİ MERAK KONUSU OLDU

Ev sahipliği yapacak kişinin kim olacağı merak konusu olurken, yüksek fiyat etiketi birçok kullanıcı tarafından şaşkınlıkla karşılandı.

Sosyal medya platformlarında kullanıcılar, evin konumu, sunduğu imkanlar ve fiyatı hakkında çeşitli yorumlar yaparak tartışmalara katıldı.

"ŞAŞIRMIŞSINIZ SİZ BU FİYATA DAİRE NEDİR?"

Video sosyal medyada viral olmasının ardından kullanıcılar tarafından yorum yağmuruna tutuldu. Çoğu kullanıcı evin bu fiyat etmeyeceğini belirtti. İşte sosyal medyada infial yaratan videonun altına gelen yorumlardan bazıları: