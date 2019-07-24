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İstanbul'un göbeğinde dayak vahşeti!

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2019 14:05 | Son Güncelleme

Mecidiyeköy'de, gürültü yaptıkları gerekçesiyle oda arkadaşı oldukları bir kişiyi döverek ölümüne yol açan, kız arkadaşını da feci şekilde döven Moğolistan uyruklu 6 kişi polis tarafından yakalandı. Dövülmesinin ardından evden kovulan Bolbaatar Tserennamıd'in (44) yaralı olarak iki gün dolaştığı, sınır dışı edilmek korkusuyla doktora gitmeyince de beyin kanaması sonucu öldüğü öğrenildi.

İstanbul'un göbeğinde dayak vahşeti!

İstanbul'un Şişli ilçesi, Mecidikeköy mahallesinde Moğolistan uyruklu bir kişi, polise başvurarak arkadaşı olan Bolbaatar Tserennamıd'ın kayıp olduğunu ve hayatından endişe ettiğini söyledi. Polis şüphelinin son kaldığı eve gittiğinde onu yatakta ölü olarak buldu. Ölen kişinin feci şekilde darp edildiği tespit edildi.

POLİS KALDIKLARI DAİREDE KAN İZLERİ BULDU

Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada Bolbaatar Tserennamıd, sadece 2 gündür ölü olarak bulunduğu evde kız arkadaşı Myanganbuyar C. (43) birlikte kaldığını tespit etti. Polis daha önceden ikilinin kaldığı eve gittiğinde, dairenin her tarafında kan izleri gördü. Evin her yerinde kan izleri bulunduğu bazılarının temizlenmeye çalışıldığı görüldü.

KIZ ARKADAŞININ İFADESİ OLAYIN DETAYLARINI ORTAYA ÇIKARDI

Cinayet Büro Amirliği ekipleri kız arkadaş Myanganbuyar C.'ye ulaştığında işlenen cinayetin de detayları ortaya çıktı. Polis soruşturması sonucunda 17 Temmuz 2019 günü Bolbaatar Tserennamıd ile kız arkadaşının, evin farklı odalarında kalan Moğolistan uyruklu kişiler tarafından feci şekilde dövüldükleri tespit edildi. Şüphelilerin dayağın ardından iki kişiyi eşyaları ile birlikte evden attıkları belirlendi. İkilinin başka bir ev tuttukları, yaralı halde iki gün dolaşan Bolbaatar Tserennamıd'in sınır dışı edilmek korkusuyla hastaneye gitmediği öğrenildi. Mağdurun İki gün sonra "kendimi iyi hissetmiyorum." diyerek yattığı yatakta beyin kanaması geçirerek hayatını kaybettiği belirtildi.

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BİRİ KADIN 6 KİŞİ YAKALANDI

Cinayet Büro Amirliği ekipleri bunun üzerine polis olay gecesi dayak olayına karışan Uugonzolboo B. (26), hamile olduğu belirtilien kız arkadaşı Mandukhan E. (28), Tesenun B. (30), Jambajamts M. (28), Baabankau A. 24), Khundermankh C. (18) gözaltına aldı.

DÖVDÜKLERİNİ İTİRAF ETTİLER

Şüpheliler poliste verdikleri ifadelerinde Bolbaatar Tserennamıd ile kavga ettiklerini onu dövdüklerini itiraf ederlerken, ancak daha sonra mağdurun evden ayrılarak gittiğini söyledikleri öğrenildi. Şüpheliler işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

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(DHA)

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istanbul Mecidiyeköy Bolbaatar Tserennamıd dayak Moğolistan

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