İstanbul'un havası en kirli ilçeleri belli oldu

İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü’nden Prof. Dr. Hüseyin Toros, İstanbul’da 2025 ve 2026 yıllarının hava kirliliği verilerini inceledi.

Ocak 2026 verilerine göre 24 istasyonda ölçülen İstanbul’da partikül madde (PM10) kirliliğinin en yüksek ölçüldüğü nokta Kağıthane 1 istasyonu oldu. Burada metreküp başına 46,4 mikrogram ölçüm kaydedildi.

EN KİRLİ İLÇELER AÇIKLANDI

Kağıthane (46,4 mikrogram)

Tuzla (44 mikrogram)

Sancaktepe (39,8 mikrogram) takip etti.

EN TEMİZ HAVA SULTANGAZİ VE ADALAR BÖLGESİNDE

Kentte en düşük hava kirliliği ise Sultangazi 1 istasyonunda ölçüldü. Burada PM10 değeri 8,4 mikrogram olarak kaydedildi.

Diğer düşük değerler:

Büyükada: 11,8 mikrogram

Sarıyer: 15 mikrogram

HAVA KİRLİLİĞİ GENEL OLARAK AZALDI

İstanbul genelinde yapılan analizlere göre:

24 istasyonun 21’inde hava kirliliği azaldı

2 istasyonda artış görüldü

1 istasyonda ise değişim olmadı

EN FAZLA DÜŞÜŞ SULTANGAZİ’DE

Geçen yılın aynı dönemine göre en dikkat çekici iyileşme:

Sultangazi: %83 azalma

Kadıköy: %53 azalma

Bağcılar: %52 azalma

ARTIŞ GÖRÜLEN BÖLGELER

Bazı bölgelerde ise kirlilik artışı kaydedildi:

Yenibosna: %35 artış

Arnavutköy: %25 artış

İstanbul’da genel tablo hava kalitesinin iyileştiğini gösterse de bazı ilçelerde kirlilik seviyelerinin hala yüksek seyrettiği dikkat çekti.