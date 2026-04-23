İstanbul'un havası en kirli ilçeleri belli oldu

İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü’nden Prof. Dr. Hüseyin Toros, İstanbul’da 2025 ve 2026 yıllarının hava kirliliği verilerini inceledi.
Ocak 2026 verilerine göre 24 istasyonda ölçülen İstanbul’da partikül madde (PM10) kirliliğinin en yüksek ölçüldüğü nokta Kağıthane 1 istasyonu oldu. Burada metreküp başına 46,4 mikrogram ölçüm kaydedildi.
Kağıthane (46,4 mikrogram)
Tuzla (44 mikrogram)
Sancaktepe (39,8 mikrogram) takip etti.
Kentte en düşük hava kirliliği ise Sultangazi 1 istasyonunda ölçüldü. Burada PM10 değeri 8,4 mikrogram olarak kaydedildi.
Diğer düşük değerler:
Büyükada: 11,8 mikrogram
Sarıyer: 15 mikrogram
İstanbul genelinde yapılan analizlere göre:
Geçen yılın aynı dönemine göre en dikkat çekici iyileşme:
Sultangazi: %83 azalma
Kadıköy: %53 azalma
Bağcılar: %52 azalma
Bazı bölgelerde ise kirlilik artışı kaydedildi:
Yenibosna: %35 artış
Arnavutköy: %25 artış
İstanbul’da genel tablo hava kalitesinin iyileştiğini gösterse de bazı ilçelerde kirlilik seviyelerinin hala yüksek seyrettiği dikkat çekti.
