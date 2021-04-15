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İstanbul’un hemen yakınında doğal güzellik ‘Sardala Koyu’ yaza hazırlandı

Seray Üstün Seray Üstün
15.04.2021 15:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde eşsiz doğasıyla tatilcilerin ilgi odağı haline gelen Sardala Koyu'nda, yaz sezonu öncesinde plaj temizliği yapıldı.

İstanbul’un hemen yakınında doğal güzellik ‘Sardala Koyu’ yaza hazırlandı

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sardala Koyu'nda bulunan sahilde düzenlenen temizlik etkinliğine, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Mesut Önem, Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, Mavi Bayrak Programı yürütücüsü Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile öğrenciler katıldı.

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Avrupa Çevre Ajansı (AÇA) tarafından yürütülen, deniz çöpü izleme ve deniz çöpü sorunuyla mücadele etmeyi amaçlayan "Marine Litter Watch" isimli çalışma kapsamında toplanan çöpler, 10 farklı kategoride ayrıştırıldı. Üçüncüsü gerçekleştirilen etkinlikle hem ilçenin hem plajın tanıtımı yapılarak, deniz çöpleri konusunda farkındalık oluşturulmaya çalışıldı. Toplanan atıklar türlerine göre ayrılıştırılırken, plajda plastik atıklar, cam atıklar ve yiyecek kaplarının yoğunluğu dikkati çekti. Ayrıştırılan çöpler, değerlendirilmek üzere atık toplama merkezine gönderildi.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Kocaeli
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