İstanbul'un orta yerinde garip olay: 3 kişi suçüstü böyle yakalandı!

İstanbul’un Fatih ilçesinde, arkeolojik sit alanında izinsiz kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı. Cerrahpaşa’daki 2 katlı tarihi binada yapılan operasyonda, 5,5 metre derinliğinde kazı alanı ve kazı aletleri ele geçirildi.

Fatih'te arkeolojik sit alanında define arayan 3 şüpheli suçüstü yakalandı.

2 KATLI AHŞAP BİNANIN İÇİNDE DEFİNE ARANDIĞI ORTAYA ÇIKTI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cerrahpaşa'da 3. derece arkeolojik sit alanındaki 2 katlı ahşap binanın içinde define arandığını belirledi.

5,5 METRE KAZI ALANI TESPİT EDİLDİ

Söz konusu binaya düzenlenen operasyonda 3 şüpheli suçüstü yakalandı. Bina içinde 5,5 metre kazı alanı tespit edilirken, kazı çalışmalarında kullanılan aletler de ele geçirildi.

3 ŞÜPHELİ HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılan şüpheliler hakkında "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" suçundan soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Arkeoloji İstanbul sit alanı define avı
Bir araçta başlayan yangın 14 araca sıçradı! 100 milyon TL'lik hasar

Trump'ın 'Şu lanet boğazı açın' sözlerine İran'dan yanıt!

Derbide Fenerbahçe Beşiktaş'ı son saniyede yıktı! Zirve yangın yeri

Sessiz sedasız nişanlandı! İşte nişandan ilk kare

Bir ilde kira fiyatları 7 bin TL'ye kadar düştü: '5 bin TL'ye bile var'

Akaryakıta gelecek dev zam iptal edildi!

