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İstanbul'da kendilerini nakliyeci diye tanıtan dolandırıcılar yakalandı

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 17.12.2019 16:55 | Son Güncelleme

İstanbul'da kendilerini nakliyeci diye tanıtan dolandırıcılar yakalandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul’da kendilerini nakliyeci olarak tanıttıkları birden çok firmayı dolandırdıkları öne sürülen 5 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, verilen adreslere ürün teslimatı yapılmadığını fark eden firma yetkilileri, anlaştıkları nakliyecilerin dolandırıcı olduğunu ileri sürerek polise şikayette bulundu.

Şüphelilerin Bağcılar 15 Temmuz Mahallesinde tespit edilen deposuna baskın yapıldı.

Depoda yakalanan şüpheliler gözaltına alındı, ele geçirilen malzemeler de sahiplerine teslim edildi.

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İstanbul'da dolandırıcılık operasyonu

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