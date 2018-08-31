İstanbullu Gelin 3. yeni sezon fragmanı yayınlandı! Şok gerçekler (İstanbullu Gelin ne zaman başlıyor?)

İstanbullu Gelin 3. yeni sezon fragmanı Star TV tarafından yayınlandı. Aslı Enver, başrolünü Özcan Deniz ile paylaştığı İstanbullu Gelin 3. sezon fragmanı için sosyal medya hesabından müjdeyi vermişti. Fakat heyecanla izlenen İstanbullu Gelin yeni sezon fragmanında Süreyya'nın kızının söyledikleri izleyenleri şok etti. Süreyya nasıl oldu da kaynanası Esma'yı kendi elleriyle öldürdü? İstanbullu Gelin yeni sezonu ne zaman başlayacak? İşte İstanbullu Gelin 3. yeni sezon fragmanı...

İSTANBULLU GELİN 3. SEZON FRAGMANI

İSTANBULLU GELİN YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

İstanbullu Gelin 3. sezon fragmanı ile birlikte yeni sezon ne zaman başlayacak merak edilmeye başlanmıştı. Aslı Enver, geçtiğimiz günlerde yeni sezona az bir zaman kaldığını söyleyerek müjdeyi verdi. İstanbullu Gelin yeni sezon için kesin bir tarih verilmedi ama Eylül ayında başlayacak.

MERAL ÇETİNKAYA İSTANBULLU GELİN'DE!

İstanbullu Gelin'in 3. sezonunda kadroya dahil olan Meral Çetinkaya’nın merakla beklenen yeni imajına ait ilk kareler paylaşıldı.

Bu güne kadar görmeye alışık olduğumuz tarzının dışına çıkan Çetinkaya, Esma’nın yılladır görüşmediği görümcesi Ülfet Kavaklı’yı canlandıracak. İstanbul Nişantaşı’nda yaşayan Kavaklı, tasarımları ile modanın önde gelen isimlerinden Pera Mağazalarının hem sahibi hem de yaratıcısı.