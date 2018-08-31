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İstanbullu Gelin 3. yeni sezon fragmanı yayınlandı! Şok gerçekler (İstanbullu Gelin ne zaman başlıyor?)

DİZİ HABERLERİ  | 31.08.2018 21:27 | Son Güncelleme

İstanbullu Gelin 3. sezon tanıtım fragmanı yayınlandı. Başrollerinde Aslı Enver ile Özcan Deniz'in oynadığı ve gerçek hayat hikayesinden uyarlanan İstanbullu Gelin yeni sezon fragmanı şok etti. İstanbullu Gelin 3. sezon fragmanında Süreyya'nın kızının söyledikleri, izleyenleri hem meraklandırdı hem de şaşkınlığa uğrattı. Peki İstanbullu Gelin yeni sezonu ne zaman başlayacak? İşte İstanbullu Gelin 3. yeni sezon fragmanı...

İstanbullu Gelin 3. yeni sezon fragmanı yayınlandı! Şok gerçekler (İstanbullu Gelin ne zaman başlıyor?)

İstanbullu Gelin 3. yeni sezon fragmanı Star TV tarafından yayınlandı. Aslı Enver, başrolünü Özcan Deniz ile paylaştığı İstanbullu Gelin 3. sezon fragmanı için sosyal medya hesabından müjdeyi vermişti. Fakat heyecanla izlenen İstanbullu Gelin yeni sezon fragmanında Süreyya'nın kızının söyledikleri izleyenleri şok etti. Süreyya nasıl oldu da kaynanası Esma'yı kendi elleriyle öldürdü? İstanbullu Gelin yeni sezonu ne zaman başlayacak? İşte İstanbullu Gelin 3. yeni sezon fragmanı...

İSTANBULLU GELİN 3. SEZON FRAGMANI

İSTANBULLU GELİN YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

İstanbullu Gelin 3. sezon fragmanı ile birlikte yeni sezon ne zaman başlayacak merak edilmeye başlanmıştı. Aslı Enver, geçtiğimiz günlerde yeni sezona az bir zaman kaldığını söyleyerek müjdeyi verdi. İstanbullu Gelin yeni sezon için kesin bir tarih verilmedi ama Eylül ayında başlayacak.

MERAL ÇETİNKAYA İSTANBULLU GELİN'DE!

İstanbullu Gelin'in 3. sezonunda kadroya dahil olan Meral Çetinkaya’nın merakla beklenen yeni imajına ait ilk kareler paylaşıldı.

Bu güne kadar görmeye alışık olduğumuz tarzının dışına çıkan Çetinkaya, Esma’nın yılladır görüşmediği görümcesi Ülfet Kavaklı’yı canlandıracak. İstanbul Nişantaşı’nda yaşayan Kavaklı, tasarımları ile modanın önde gelen isimlerinden Pera Mağazalarının hem sahibi hem de yaratıcısı.

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İstanbullu Gelin için imaj değiştiren Meral Çetinkaya için 10 kişilik kostüm ve aksesuar ekibi görev yaptı. Kıyafetlerde özel tasarım ürünleri tercih edilirken aksesuarlarda iddialı seçimler öne çıktı.
Boranların varlıklı ve bir o kadar da güçlü akrabaları Ülfet Kavaklı’nın ortaya çıkışı ile yaşanacaklar şimdiden büyük merak konusu oldu.

FARUK VE SÜREYYA'NIN KIZINI KİM OYNAYACAK?

İstanbullu Gelin'in 3. sezonunu sürprizlerle başlamaya hazırlanıyor. Star TV'nin sevilen dizisinide kadroya Ahsen Eroğlu katıldı.

Milyonları ekrana kilitleyen sezon finalinde Faruk (Özcan Deniz) ve Süreyya (Aslı Enver) her şeye rağmen kızlarını kucaklarına alabilmişlerdi. Dizinin merakla beklenen 3. sezonunda ise Yaz’ı kimin canlandıracağı büyük merak konusu oldu.

Yeni sezon hazırlıklarına başlayan İstanbullu Gelin’de Yaz karakteri için genç ve sevilen oyuncu Ahsen Eroğlu ile anlaşıldı.

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Eroğlu, Faruk ve Süreyya’nın kızları Yaz olarak izleyici karşısına çıkacak.

KADROYA MÜTHİŞ TAKVİYE

İstanbullu Gelin'in 3. sezon hazırlıkları devam ediyor. Usta oyuncu Meral Çetinkaya, Nihal Yalçın ve Ahsen Eroğlu'nun ardından, İstanbullu Gelin dizisinin kadrosuna Kaan Çakır da katıldı. Çakır, başarılı bir işadamı olan Okan Korkmaz’ı canlandıracak.

Kaan Çakır, son olarak Kanal D'de yayınlanan Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinde rol almıştı.

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NİHAL YALÇIN İSTANBULLU GELİN YENİ SEZONUNDA

Ekrana bir süre ara veren oyuncu Nihal Yalçın, İstanbullu Gelin dizisinde Güneş Köksal olarak izleyici karşısına çıkacak.

Güneş, Esma'nın (İpek Bilgin) görümcesi Ülfet Kavaklı'nın (Meral Çetinkaya) sağ kolu.

Tasarım, sunum ve mağazacılık konularında kimsenin eline su dökemediği Güneş, Ülfet Kavaklı'nın hem tek dostu hem de en büyük sırdaşı.

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Pera mağazalarında yöneticilik yapan Güneş Köksal, Boranların yıllar sonra Ülfet Kavaklı ile kesişen kaderlerinde kilit bir rol oynayacak.

İSTANBULLU GELİN SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

İstanbullu Gelin sezon finalinde Boranlar’ı zor günler bekliyordu. Fikret uçağın korgo bölümünde bulunan uyuşturucu nedeniyle tutuklanır. Bu durum Boran Şirketler grubunun hisse kaybetmesine sebep olmaktadır. Faruk detaylı bir araştırma ile komployu yapanı bulmaya çalışmaktadır. Adem ise Fikret’e karşı oynamaya devam etmektedir. Süreyya’nın kanamasının olması ise Boranlar’a bir şok daha yaşatacaktır. Faruk, İpek’in desteği ile komployu yapanın Adem olduğunu öğrenir ve önemli bir karar vererek Adem’in karşısına bir seçimle çıkar.

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