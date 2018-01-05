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İstanbullu Gelin 32. yeni bölüm bu akşam var mı? 32. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Star TV yayın akışı

DİZİ HABERLERİ | 05.01.2018 11:07 | Son Güncelleme 6 saat önce

İstanbullu Gelin bu akşam yeni bölümü ile ekrana gelecek mi? İstanbullu Gelin yeni bölüm fragmanı merakla beklenirken dizinin yayın günü geldi. Heyecanla izlenen dizinin son bölümünde Esma ile Garip, son dakikada konaktan çıkarken birisine yakalandı. İzleyiciler, kime yakalandıklarını merak ederken yeni bölüm fragmanını beklemeye başladı. Peki bu akşam İstanbullu Gelin var mı? Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte 5 Ocak Star TV yayın akışı...

İstanbullu Gelin 32. yeni bölüm bu akşam var mı? 32. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Star TV yayın akışı

İstanbullu Gelin yeni bölüm bu akşam var mı merak ediliyor. Star TV'de yayınlanan ve Aslı Enver ile Özcan Deniz'in başrolünde oynadığı İstanbullu Gelin 32. bölüm fragmanı neden yayınlanmadı diye sorulurken dizinin yayın günü geldi. İstanbullu Gelin son bölümde Esma ile Garip, Adem tehlikesini henüz atlatmışken bu sefer konakta odadan çıktıkları sırada öpüşürken birisine yakalanıyorlar. Bu kişi ise ya Faruk ya da İpek. Peki İstanbullu Gelin 32. yeni bölüm bu akşam var mı?

İSTANBULLU GELİN YENİ BÖLÜM VAR MI?

Cuma akşamları yayınlanan İstanbullu Gelin yeni bölümü bu akşam Star TV yayın akışında gözükmüyor. Star TV'de bu akşam aynı saatlerde Delibal adlı bir yerli film yer alıyor. Daha sonra ise İstanbullu Gelin tekrar bölümü ile saat 22.00'da ekrana gelecek. İstanbullu Gelin yeni bölümü ne zaman yayınlanacak yapımcı ve televizyon kanalı tarafından resmi bir açıklama yapılmadı. İşte Star TV yayın akışı

5 OCAK STAR TV YAYIN AKIŞI

06:45 Bugün Güncel - Canlı
08:30 Beni Affet Yerli Dizi - Tekrar
09:45 Adını Sen Koy Yerli Dizi - Tekrar
11:00 Duymayan Kalmasın Magazin - Canlı
13:00 Olay Yeri Balçiçek İlter Güncel - Canlı
16:00 Beni Affet Yerli Dizi - Yeni Bölüm
17:15 Adını Sen Koy Yerli Dizi - Yeni Bölüm
19:00 Star Haber
20:00 Delibal Yerli Sinema
22:00 İstanbullu Gelin Yerli Dizi - Tekrar
01:00 Okyanuslar Yükseliyor - Yabancı Sinema
03:45 Gençlik Hülyaları - Yerli Sinema
05:00 Kara Sevda

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