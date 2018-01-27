İstanbullu Gelin 34. son bölüm izle: Konak karıştı, gerçek yüzler ortaya çıktı! (İstanbullu Gelin yeni bölüm fragmanı)

İstanbullu Gelin 34. bölüm dün akşam Star TV ekranlarına hayranlarını kilitledi. Başrollerinde ASlı Enver ile Özcan Deniz'in oynadığı ve gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan İstanbullu Gelin son bölümde heyecan dorukta idi. Esma Hanım'ın Garip ile olan ilişkisini açıklamasından sonra Faruk, konağı terketme kararı alır. Diğer yandan Süreyya, Faruk'u bu gergin ortamdan çıkarmak için özel bir tatil planlar ve ikili arasında romantik anlar yaşanır. Dizinin final bölümünde ise Esma Hanım ile Osman arasındaki geçen konuşmalar sonrasında İstanbullu Gelin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı merak edilmeye başlandı. İşte İstanbullu Gelin son bölümde yaşananlar...

İSTANBULLU GELİN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

İstanbullu Gelin 34. son bölümde Faruk, annesinin Garip ile olan ilişkisini kabullenememiş ve bu yüzden konağı terketme kararı almıştır. Bu konuda Süreyya ile ters düşerler. Çünkü Süreyya, Esma Hanım'ın da hayatını yaşama hakkı olduğunu savunmaktadır. Fakat konakta Esma Hanım'a sadece Faruk değil diğer çocukları da aynı şekilde tepki verir. Ve konakta ortalık karışır. İstanbullu Gelin son böümü aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.