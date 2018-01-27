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İstanbullu Gelin 34. son bölüm izle: Konak karıştı, gerçek yüzler ortaya çıktı! (İstanbullu Gelin yeni bölüm fragmanı)

DİZİ HABERLERİ | 27.01.2018 09:37 | Son Güncelleme 11 saat önce

İstanbullu Gelin 34. son bölüm dün akşam Star TV'de ekranlara geldi. Heyecanla izlenen İstanbullu Gelin son bölümde Esma Hanım'ın Garip ile olan ilişkini açıklamasından sonra konak alt üst oldu. Esma Hanım tepkiler karşısında birşey diyemezken Süreyya, bu gergin ortamdan uzaklaşmak için Faruk ile Uludağ'a tatil çıkarlar. İkili arasındaki romantik anlar ilgiyle izlendi ve İstanbullu Gelin yeni bölüm fragmanı merak edilmeye başlandı. İşte İstanbullu Gelin 34. son bölümde olanlar...

İstanbullu Gelin 34. son bölüm izle: Konak karıştı, gerçek yüzler ortaya çıktı! (İstanbullu Gelin yeni bölüm fragmanı)

İstanbullu Gelin 34. bölüm dün akşam Star TV ekranlarına hayranlarını kilitledi. Başrollerinde ASlı Enver ile Özcan Deniz'in oynadığı ve gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan İstanbullu Gelin son bölümde heyecan dorukta idi. Esma Hanım'ın Garip ile olan ilişkisini açıklamasından sonra Faruk, konağı terketme kararı alır. Diğer yandan Süreyya, Faruk'u bu gergin ortamdan çıkarmak için özel bir tatil planlar ve ikili arasında romantik anlar yaşanır. Dizinin final bölümünde ise Esma Hanım ile Osman arasındaki geçen konuşmalar sonrasında İstanbullu Gelin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı merak edilmeye başlandı. İşte İstanbullu Gelin son bölümde yaşananlar...

İSTANBULLU GELİN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

İstanbullu Gelin 34. son bölümde Faruk, annesinin Garip ile olan ilişkisini kabullenememiş ve bu yüzden konağı terketme kararı almıştır. Bu konuda Süreyya ile ters düşerler. Çünkü Süreyya, Esma Hanım'ın da hayatını yaşama hakkı olduğunu savunmaktadır. Fakat konakta Esma Hanım'a sadece Faruk değil diğer çocukları da aynı şekilde tepki verir. Ve konakta ortalık karışır. İstanbullu Gelin son böümü aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

İstanbullu Gelin son bölümde Süreyya ile Faruk arasında yaşanan romantik anlar, dizinin hayranları tarafından ilgiyle izlendi. Süreyya, Faruk'u kısa bir süre konaktaki gergin ortamdan uzaklaştırmak ister. Bu yüzden Uludağ'ta başbaşa bir tatil ayarlar. İşte Süreyya'nın Selami Şahin'in unutulmaz eseri Seninle Başım Dertte'yi söylediği anlar...

İstanbullu Gelin 34. bölümde Uludağ'da aşklarını tazeleyen Faruk ile Süreyya, tatlı bir süprizle karşılaşırlar. Süreyya'nın teyzesi Senem ve Akif, ikiliye yakalanır. Ve Senem'in hamile olduğu öğrenilir. Süreyya, Akif'e resmi bir kız isteme töreni hazırlamasını ve konağa gelip Senem'i istemesini şart koyar.

İstanbullu Gelin son bölümde Adem, Can ile işbirliği yaparak Faruk'a karşı güçlerini birleştiriyorlar. ve yanlarına Fikret'i de alan Adem, şirketin yönetim kuruluna girmeyi başardı. Faruk ise bunu şirketten gelen telefon vasıtasıyla öğrendi. Final bölümünde ise Esma Hanım ile Osman arasındaki tartışma ekrana geldi. Osman, Burcu konusunda annesinin kendisine davranışını dile getirirken Esma Hanım'ın bir itirafı onu şoke etti. İşte İstanbullu Gelin son bölüm izleme linki...

İstanbullu Gelin 34. son bölümü izlemek için tıklayınız

İSTANBULLU GELİN SON BÖLÜM ÖZETİ

Süreyya, yıl dönümleri için Faruk’a bir sürpriz hazırlıyor. Esma’nın itiraflarıyla konakta yer yerinden oynar. Süreyya, Faruk’u sakinleştirmek için beklenmedik bir hamle yapar. Duygusal açmazlarda olan Fikret sonunda patlar. Murat’ın kontrolsüz öfkesi tatsız bir olaya sebebiyet verir. Neşeli bir haber duyanları sevince boğar. Can, sürpriz bir isimle sonuçları çok tehlikeli olacak bir ortaklık kurar. Osman, annesinden duydukları ile yıkılır. Faruk gelen bir telefonla bunca zamandır engellemeye çalıştığı felaketin gerçekleşmiş olduğunu anlayacaktır.

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