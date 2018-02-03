İstanbullu Gelin 35. son bölüm izle: Çakmağın sahibi bulundu: Adem! (İstanbullu Gelin 36. yeni bölüm fragmanı)

İstanbullu Gelin 35. son bölüm dün akşam Star TV'de ekranlara geldi. Başrollerini Aslı Enver ile Özcan Deniz'in paylaştığı İstanbullu Gelin'de şok gelişmeler yaşandı. Begüm'ün bayılmasının sebebi anlaşıldı. Fikret'in hisselerini Adem'e satması ve onu şirketin yönetim kuruluna girmesini sağlaması Faruk'u sinirden çıldırttı. Osman evi terkederek Burcu'nun yanına taşındı. Birlikte yedikleri yemek sırasında ortaya çıkarılan çakmak ile esas sahibi bulundu. Ve Fikret, sonunda karısı İpek'ten boşanma kararı aldı. Bu sahneler sonrasında İstanbullu Gelin 36. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı merak edildi. İşte İstanbullu Gelin son bölümde olanlar ve yeni bölüm fragman bilgisi...

İSTANBULLU GELİN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

İstanbullu Gelin 35. son bölümde konakta sular durulmadı. Esma'nın Garip ile olan ilişkisini itiraf etmesi sonrasında konak karışmıştı. En son olarak Osman, tepkisini koyarak konaktan ayrılma kararı aldı. Osman, kız arkadaşı Burcu ile yeni hayatlarının ilk gününe romantik bir akşam yemeği ile başladılar. Gecenin ilk süprizi Murat'tan geldi. Murat, Bade'ye evlilik teklifi yapmak için bir oyun oynar. Bade, Murat'ın evlilik teklifine nasıl verecek merakla bekleniyor.