İstanbullu Gelin 35. son bölüm izle: Çakmağın sahibi bulundu: Adem! (İstanbullu Gelin 36. yeni bölüm fragmanı)

İstanbullu Gelin 35. son bölüm dün akşam Star TV'de ekranlara geldi. Başrollerini Aslı Enver ile Özcan Deniz'in paylaştığı İstanbullu Gelin'de şok gelişmeler yaşandı. Begüm'ün bayılmasının sebebi anlaşıldı. Fikret'in hisselerini Adem'e satması ve onu şirketin yönetim kuruluna girmesini sağlaması Faruk'u sinirden çıldırttı. Osman evi terkederek Burcu'nun yanına taşındı. Birlikte yedikleri yemek sırasında ortaya çıkarılan çakmak ile esas sahibi bulundu. Ve Fikret, sonunda karısı İpek'ten boşanma kararı aldı. Bu sahneler sonrasında İstanbullu Gelin 36. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı merak edildi. İşte İstanbullu Gelin son bölümde olanlar ve yeni bölüm fragman bilgisi...
İstanbullu Gelin 35. son bölümde konakta sular durulmadı. Esma'nın Garip ile olan ilişkisini itiraf etmesi sonrasında konak karışmıştı. En son olarak Osman, tepkisini koyarak konaktan ayrılma kararı aldı. Osman, kız arkadaşı Burcu ile yeni hayatlarının ilk gününe romantik bir akşam yemeği ile başladılar. Gecenin ilk süprizi Murat'tan geldi. Murat, Bade'ye evlilik teklifi yapmak için bir oyun oynar. Bade, Murat'ın evlilik teklifine nasıl verecek merakla bekleniyor.
İstanbullu Gelin son bölümde Fikret'in hisselerini Adem'e sattığını haberi konaktaki herkesi şok etti. Fakat Faruk'u adeta çıldırttı. Bu haberi duyunca yıllardır engellemeye çalıştığı gerçekleştiğini gören Faruk, sinirini Fikret'ten çıkarmaya kararlıdır. Fakat olan olmuştur ve Adem, artık şirketin yönetim kuruluna girmiştir. İstanbullu Gelin son bölümü aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.
İstanbullu Gelin 35. son bölümü izlemek için tıklayınız
İstanbullu Gelin 35. son bölümde Süreyya ile Faruk, başbaşa yemek için program yaparlar. Biraz olsun gergin olan ortamdan uzaklaşmak isterler. Fakat gittikleri lokantada Adem ve Dilara ile karşılaşırlar. Faruk, Süreyya'yı şaşırtarak onları masalarına davet eder. Mumun devrilmesi sonrasında Faruk'un cebinden çıkarttığı çakmağı gören Adem "sizin şirkette mi düşürmüşüm?" der. Fakat Faruk, çakmağı, annesi Esma ve Reyhan'ın olduğu evin kundaklaması sonrasında çevrede bulmuş ve uzun süredir sahibi aramaktaydı. Şimdi Faruk bu durum karşısında nasıl hareket edecek? İşte o gergin anlar...
İstanbullu Gelin yeni bölüm çıktı mı diye merak ettiren final sahnesi oldu. Fikret, hisselerini satmasından sonra büyük bir karar daha alır. Bu ise İpek'ten boşanmaktır. İşte İstanbullu Gelin son bölümde Fikret'in şok kararı
İSTANBULLU GELİN 36. YENİ BÖLÜM FRAGMANI
Heyecanla izlenen son bölüm sonrasında İstanbullu Gelin 36. yeni bölüm fragmanı merakla beklenmeye başlandı. Birçok şok gelişmenin yaşandığı son bölüm sonrasında neler yaşanacak? Bade, Murat'ın evlenme teklifini kabul edecek mi? Çakmağın sahibinin Adem çıkması neye işaret ediyor? Evi kundaklayan Adem mi? Fikret'in boşanma kararı konakta nasıl karşılanacak? İstanbullu Gelin yeni bölüm fragmanı pazartesi günleri yayınlanıyor. Takip etmek için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.
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