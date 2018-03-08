İstanbullu Gelin 40. yeni bölüm 2. fragmanında Emir'den Süreyya'ya şok sözler! (istanbullu Gelin son bölüm izle)

İstanbullu Gelin 40. yeni bölüm 2. fragmanı paylaşıldı. Başrollerinde Aslı Enver ve Özcan Deniz'in paylaştığı İstanbullu Gelin son bölümde Murat'ın son anda Bade ile elele gelmesi ve biz evlendik demesi herkesi şok etmişti. İstanbullu Gelin 40. yeni bölüm 2. fragmanında ise Süreyya'nın hamile olması herkesten saklanırken Faruk, Emir'e söylüyor. Fakat Emir, bu sırrı saklayacak mı merak ediliyor. Emir'in yaptığı konuşmada Süreyya'yı anne-babasının yeniden barışmasın önünde engel olduğunu söylemesi, salondaki herkesi şok etti. İşte İstanbullu 40. yeni bölüm 2. fragmanı ve son bölüm...

İSTANBULLU GELİN 40. YENİ BÖLÜM 2. FRAGMANI

İstanbullu Gelin 40. yeni bölüm 2. fragmanında Emir, Süreyya'yı herkesin içinde söylediği sözler ile ağlatmayı başardı. Annesi Begüm'ün ölümünden sonra Süreyya'ya karşı cephe alan, ona soğuk davranan Emir, babası Faruk'un "sana kardeş geliyor" sözlerine de en ufak bir sevinme belirtisi göstermedi. Dünya Kadınlar Günü için okulda yapılan konuşma sırasında Emir, boşanan annesi ve babasının tekrar barışmalarının üvey annesi Süreyya yüzünden olmadığını söylemesi Süreyya'yı gözyaşları içinde bırakıyor. Fragmanda, Faruk'un "Adem ben bunu senden sakladıkları için ailem adına özür dilerim" sözleri ve Adem'in açtığı geçmişe dair bir mektup bazı sırların ortaya çıkmasını sağlayacak. İşte İstanbullu Gelin yeni bölüm fragmanı...