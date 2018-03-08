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İstanbullu Gelin 40. yeni bölüm 2. fragmanında Emir'den Süreyya'ya şok sözler! (istanbullu Gelin son bölüm izle)

DİZİ HABERLERİ  | 08.03.2018 09:17 | Son Güncelleme

İstanbullu Gelin 40. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Star TV'de cuma akşamları ekrana gelen ve Aslı Enver ile Özcan Deniz'in başrolünü oynadığı İstanbullu Gelin yeni bölüm fragmanında Emir, Dünya Kadınlar Günü başlığı altında yaptığı konuşmada Süreyya nedeniyle anne-babasının tekrar barışamadığını söylemesi herkesi şok ediyor. Diğer yandan Adem'e verilen bir mektup, geçmişte saklanan bazı sırları ortaya çıkarıyor. İstanbullu Gelin son bölüm ve 40. yeni bölüm fragmanları haberimizde.

İstanbullu Gelin 40. yeni bölüm 2. fragmanında Emir'den Süreyya'ya şok sözler! (istanbullu Gelin son bölüm izle)

İstanbullu Gelin 40. yeni bölüm 2. fragmanı paylaşıldı. Başrollerinde Aslı Enver ve Özcan Deniz'in paylaştığı İstanbullu Gelin son bölümde Murat'ın son anda Bade ile elele gelmesi ve biz evlendik demesi herkesi şok etmişti. İstanbullu Gelin 40. yeni bölüm 2. fragmanında ise Süreyya'nın hamile olması herkesten saklanırken Faruk, Emir'e söylüyor. Fakat Emir, bu sırrı saklayacak mı merak ediliyor. Emir'in yaptığı konuşmada Süreyya'yı anne-babasının yeniden barışmasın önünde engel olduğunu söylemesi, salondaki herkesi şok etti. İşte İstanbullu 40. yeni bölüm 2. fragmanı ve son bölüm...

İSTANBULLU GELİN 40. YENİ BÖLÜM 2. FRAGMANI

İstanbullu Gelin 40. yeni bölüm 2. fragmanında Emir, Süreyya'yı herkesin içinde söylediği sözler ile ağlatmayı başardı. Annesi Begüm'ün ölümünden sonra Süreyya'ya karşı cephe alan, ona soğuk davranan Emir, babası Faruk'un "sana kardeş geliyor" sözlerine de en ufak bir sevinme belirtisi göstermedi. Dünya Kadınlar Günü için okulda yapılan konuşma sırasında Emir, boşanan annesi ve babasının tekrar barışmalarının üvey annesi Süreyya yüzünden olmadığını söylemesi Süreyya'yı gözyaşları içinde bırakıyor. Fragmanda, Faruk'un "Adem ben bunu senden sakladıkları için ailem adına özür dilerim" sözleri ve Adem'in açtığı geçmişe dair bir mektup bazı sırların ortaya çıkmasını sağlayacak. İşte İstanbullu Gelin yeni bölüm fragmanı...



İSTANBULLU GELİN 40. BÖLÜM FRAGMANI

İstanbullu Gelin 40. bölüm fragmanı yayımlandı ve yeni bölüm fragmanında Esma'nın Murat'a attığı tokat ses getirdi. Dizinin bu bölümünde Murat, Bade ile olan ilişkisine müdahale edilmesi karşısında öfkeyle patlıyor. Evlilik şoku ile birlikte Murat'ın tavrı hane de gerginliği daha da artıracağa benziyor. Esma, Bade'ye çıkmasını söyleyince Murat çok öfkeleniyor ve annesine çirkin bir tutum sergiliyor. Faruk, Murat'a diline dikkat etmesini söyleyince Murat, "Annem bu yaşına rağmen sokaklarda erkek arkadaşıyla buluşurken bizi rezil etmiyor da ben mi rezil ediyorum." diye karşılık veriyor. İşte Murat'ın Esma'dan okkalı bir tokat yediği yeni bölüm fragmanı...



İSTANBULLU GELİN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

İstanbullu Gelin son bölümde Faruk ile Süreyya, hamileliğin sevincini yaşıyorlar. Aralarında aldıkları bir karar ile bunu herkesten saklarlar. Fakat Esma Hanım başta olmak üzere şüpheleri üzerlerine çekerler. Esma, Süreyya'ya "İştahın açıldı bu aralar" demesi ile ikili gözgöze gelir. Konakta İpek'in evi bebekleri ile terketmesi Fikret'i çılgına çevirir. Fikret'in Esra ile ilişkisinin ortaya çıkması, İpek'e boşanma evraklarını göndermesi sonrasında İpek evi terketti. Bu yüzden Esma Hanım tüm suçu Fikret'te bulur. Esra yüzünden Esma Hanım ile Fikret şiddetli bir şekilde tartışırlar. Bu olaylardan 3 gün sonra kahvaltı sofrasında aileyi yeni bir süpriz karşılar. Nurgül'ün sorması sonrasında Bade ve Murat'ı arayan konak ahalisi, onları karşılarında ve elele görmeleri ile şaşkınlıktan ne diyeceklerini bilemezler. Murat, evlilik cüzdanını göstererek "Biz evlendik" der.

İstanbullu Gelin son bölümde Adem sürekli sevgisini sorguladığı Dilara’ya boşanma davası açmaya karar verir. Bu olay sonrasında Dilara, kayıtsız bir şekilde karşısında oturan Adem'e "Ben seni sevdim, sevdim" diyerek yüzüklerini sehpanın üzerine bırakır ve evi terkeder. İstanbullu Gelin son bölümü aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

İstanbullu Gelin 39. son bölüm izle

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