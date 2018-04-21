İstanbullu Gelin 46. son bölüm izle: Aslı'yı şok eden görüntüler! (İstanbullu Gelin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?)

İstanbullu Gelin 46. son bölümde ortalık yine karıştı. Aslı Enver ile Özcan Deniz'in başrolünde oynadığı İstanbullu Gelin son bölüme Faruk'un Adem'in arkasında oynadığı oyunların videosu izleyenleri şok etti. İstanbullu Gelin son bölümde Süreyya ile Faruk, bebeklerinin cinsiyetinin kız olduğunu öğrenirken İpek'in hamile olduğunu açıklaması herkesi şok etti. Ada, tedaviye cevap verir ve iyileşme gözlenir. İstanbullu Gelin son bölümde Adem, Faruk'un yüzüne gülerek arkasında çevirdiği işleri öğrenir. Bu durum karşısında herşeyeden habersiz davranarak kendi önlemini alır ve planlarını yapar. İstanbullu Gelin son bölüm finalinde ise Süreyya, telefonuna gelen video ile şok olur. Görüntülerde Faruk'un Adem hakkında yaptığı planlar gözükmektedir. Bu son sahne sonrasında İstanbullu Gelin yeni bölüm fragmanı merak edildi. İstanbullu Gelin son bölümü haberimizden izleyebilirsiniz.
Adem duyduğu gerçekle yıkılmıştır. Faruk ve Süreyya bebeklerinin cinsiyetini öğrenirken, Fikretler’den müjdeli haber gelir; Ada tedaviye cevap vermektedir.
İstanbullu Gelin 46. son bölüm izle
İntikam ateşiyle yanıp tutuşan Adem planına odaklanır. Boranjet’in lansmanı başarılı geçse de Fikret öne çıkanın yine Faruk olmasından rahatsızdır.
"Her şey bir hamleymiş mesela..." #inanmıştım pic.twitter.com/TJ8F7V4QoO— STAR TV (@startv) 20 Nisan 2018
Fikret’i geri kazanmak isteyen İpek ise eline geçirdiği koz ile Faruk ve Süreyya arasında taşları yerinden oynatacaktır.
"Ölümden beter bir ceza..." #inanmıştım pic.twitter.com/6PV2rXPDBd— STAR TV (@startv) 20 Nisan 2018
ASLI ENVER'DEN SÜPRİZ "KIYAMAM" PERFORMANSI
Yayınladığı ilk günden itibaren izleyicinin büyük beğenisini kazanan “İstanbullu Gelin” dizisinin Süreyya’sı Aslı Enver, 20 Nisan Cuma akşamı Star’da ekrana gelen 46. Bölümde Zerrin Özer’in “Kıyamam” adlı şarkısını seslendirdi.
İstanbullu Gelin yeni bölüm fragmanı merak ediliyor. Star TV'de dün akşam ekrana gelen İstanbullu Gelin son bölüm sonrasında Süreyya ne yapacak? Adem'in planı nedir? Faruk bunları Süreyya'ya nasıl açıklayacak. İstanbullu Gelin yeni bölüm fragmanı pazartesi ya da salı günleri yayınlanıyor. Aşağıdaki linkten İstanbullu Gelin fragmanını takip edebilirsiniz.
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