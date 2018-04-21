İstanbullu Gelin 46. son bölüm izle: Aslı'yı şok eden görüntüler! (İstanbullu Gelin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?)

İstanbullu Gelin 46. son bölümde ortalık yine karıştı. Aslı Enver ile Özcan Deniz'in başrolünde oynadığı İstanbullu Gelin son bölüme Faruk'un Adem'in arkasında oynadığı oyunların videosu izleyenleri şok etti. İstanbullu Gelin son bölümde Süreyya ile Faruk, bebeklerinin cinsiyetinin kız olduğunu öğrenirken İpek'in hamile olduğunu açıklaması herkesi şok etti. Ada, tedaviye cevap verir ve iyileşme gözlenir. İstanbullu Gelin son bölümde Adem, Faruk'un yüzüne gülerek arkasında çevirdiği işleri öğrenir. Bu durum karşısında herşeyeden habersiz davranarak kendi önlemini alır ve planlarını yapar. İstanbullu Gelin son bölüm finalinde ise Süreyya, telefonuna gelen video ile şok olur. Görüntülerde Faruk'un Adem hakkında yaptığı planlar gözükmektedir. Bu son sahne sonrasında İstanbullu Gelin yeni bölüm fragmanı merak edildi. İstanbullu Gelin son bölümü haberimizden izleyebilirsiniz.

İSTANBULLU GELİN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Adem duyduğu gerçekle yıkılmıştır. Faruk ve Süreyya bebeklerinin cinsiyetini öğrenirken, Fikretler’den müjdeli haber gelir; Ada tedaviye cevap vermektedir.