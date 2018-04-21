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İstanbullu Gelin 46. son bölüm izle: Aslı'yı şok eden görüntüler! (İstanbullu Gelin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?)

DİZİ HABERLERİ  | 21.04.2018 09:25 | Son Güncelleme

İstanbullu Gelin 46. son bölümü Star TV'de heyecanla izlendi. Dün akşam ekrana gelen İstanbullu Gelin son bölümde Süreyya ile Faruk doğacak bebeklerinin kız olduğu sevincini yaşamaktadır. Ada iyileşirken İpek hamile olduğunu açıklar. Adem, arkasında işler çevrildiğini öğrenir ve kendi planını yapar. Seyircilere "Kıyamam" şarkısı ile süpriz yapan Süreyya, telefonuna gelen video ile şok olur. Peki İstanbullu Gelin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte İstanbullu Gelin son bölümü..

İstanbullu Gelin 46. son bölüm izle: Aslı'yı şok eden görüntüler! (İstanbullu Gelin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?)

İstanbullu Gelin 46. son bölümde ortalık yine karıştı. Aslı Enver ile Özcan Deniz'in başrolünde oynadığı İstanbullu Gelin son bölüme Faruk'un Adem'in arkasında oynadığı oyunların videosu izleyenleri şok etti. İstanbullu Gelin son bölümde Süreyya ile Faruk, bebeklerinin cinsiyetinin kız olduğunu öğrenirken İpek'in hamile olduğunu açıklaması herkesi şok etti. Ada, tedaviye cevap verir ve iyileşme gözlenir. İstanbullu Gelin son bölümde Adem, Faruk'un yüzüne gülerek arkasında çevirdiği işleri öğrenir. Bu durum karşısında herşeyeden habersiz davranarak kendi önlemini alır ve planlarını yapar. İstanbullu Gelin son bölüm finalinde ise Süreyya, telefonuna gelen video ile şok olur. Görüntülerde Faruk'un Adem hakkında yaptığı planlar gözükmektedir. Bu son sahne sonrasında İstanbullu Gelin yeni bölüm fragmanı merak edildi. İstanbullu Gelin son bölümü haberimizden izleyebilirsiniz.

İSTANBULLU GELİN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Adem duyduğu gerçekle yıkılmıştır. Faruk ve Süreyya bebeklerinin cinsiyetini öğrenirken, Fikretler’den müjdeli haber gelir; Ada tedaviye cevap vermektedir.

İstanbullu Gelin 46. son bölüm izle

İntikam ateşiyle yanıp tutuşan Adem planına odaklanır. Boranjet’in lansmanı başarılı geçse de Fikret öne çıkanın yine Faruk olmasından rahatsızdır.

Fikret’i geri kazanmak isteyen İpek ise eline geçirdiği koz ile Faruk ve Süreyya arasında taşları yerinden oynatacaktır.

ASLI ENVER'DEN SÜPRİZ "KIYAMAM" PERFORMANSI

Yayınladığı ilk günden itibaren izleyicinin büyük beğenisini kazanan “İstanbullu Gelin” dizisinin Süreyya’sı Aslı Enver, 20 Nisan Cuma akşamı Star’da ekrana gelen 46. Bölümde Zerrin Özer’in “Kıyamam” adlı şarkısını seslendirdi.

İSTANBULLU GELİN YENİ BÖLÜM FRAGMANI

İstanbullu Gelin yeni bölüm fragmanı merak ediliyor. Star TV'de dün akşam ekrana gelen İstanbullu Gelin son bölüm sonrasında Süreyya ne yapacak? Adem'in planı nedir? Faruk bunları Süreyya'ya nasıl açıklayacak. İstanbullu Gelin yeni bölüm fragmanı pazartesi ya da salı günleri yayınlanıyor. Aşağıdaki linkten İstanbullu Gelin fragmanını takip edebilirsiniz.

İstanbullu Gelin yeni bölüm fragmanı için tıklayın

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