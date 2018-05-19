İstanbullu Gelin 51. bölüm ilk sahne! Faruk'un yasak aşk itirafı Süreyya'yı yıktı

İstanbullu Gelin dizisinin 18 Mayıs Cuma yayınlanan son bölümünde, Faruk ve Süreyya'nın hayatlarına yeniden giren Gözde ortalığı fena karıştırdı. Faruk, Süreyya'ya Gözde'yle tek gecelik bir ilişki yaşadıklarını itiraf edince, Süreyya çılgına döndü. Faruk'tan nefret ettiğini söyleyen Süreyya evi terk etti. Faruk yaptıkları karşısında perişan hale gelirken, Süreyya'ya yaşananların ayrı kaldıkları bir dönemde yaşanan tek gecelik bir ilişki olduğunu anlattı.

FARUK'UN YASAK AŞK İTİRAFI SÜREYYA'YI YIKTI

Ayrı oldukları dönemde yaşadığı kızgınlık ve üzüntüyle bunu yaptığını ve Gözde'nin kendisi için hiç bir şey ifade etmediğini söyleyen Faruk , Süreyya'yı ikan etmeye çalıştı ancak başarılı olamadı. Faruk'a karşı büyük öfke duyan Süreyya 'Senden ve kendimden nefret ediyorum' dedi.

İSTANBULLU GELİN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Fikret’in konağa getirdiği konuk herkeste merak yaratırken, Adem planı işlediği için memnundur. Düğün için gelen Siren’in verdiği haber hem Garip hem de Boranlar için büyük sürpriz olur. Senem’in Akif’ten şüphelenmesiyle girdiği macera ise Faruk ve Süreyya için bambaşka bir yüzleşmenin habercisidir.

Didem İnselel, Cuma akşamlarının vazgeçilmezi olan İstanbullu Gelin’de Faruk’la kısa bir dönem yolları kesişmiş Halka İlişkiler uzmanı olarak izleyici karşısına çıkacak.

Alımlı ve çekici bir kadın olan Gözde, (Didem İnselel) Faruk’un karşısına sadece iş yapmak için mi tekrar çıkmıştır, yoksa görünenden çok daha fazlasını mı planlamaktadır?

